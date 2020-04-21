Covid-19 Украина

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25-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию «Академик Вернадский»

Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались к станции "Академик Вернадский".

Вторник, 21 апреля 2020, 14:06

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Отмечается, что после 6 дней пути на корабле сегодня, 21 апреля, команда прибыла на остров Галиндез.

“На “Вернадском” их с нетерпением ждали коллеги из 24-й экспедиции, которые отзимовали там уже больше года, а также сезонный отряд ученых, который находится в Антарктиде несколько месяцев. Ибо из-за ситуации в мире с коронавирусом и карантином у 25-й экспедиции была, пожалуй, самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду”, – отметил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Он добавил, что из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться к Антарктиде и вынуждена была вернуться в Киев. Только благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию.

“Для каждой команды главным испытанием на пути в Антарктиду является проход штормового пролива Дрейка, которая является одним из “самых сумасшедших” в мире. Однако к нам пролив был достаточно спокойным и приветливым, мы даже шутили, что можно переименовать его в Дрейк lake – озеро Дрейка. Наверное, это был подарок судьбы за наше непростое предыдущее путешествие”, – рассказал врач 25-й УАЭ Игорь Дейнека.

Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего. После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию 25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Теги: Академик Вернадский, экспедиция

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