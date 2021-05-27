20 травня на Антикризовому PR-марафоні 25 топових фахівців із комунікацій поділилися новими інструментами взаємодії з аудиторією, побудови персонального бренда та репутації.

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Тисячі учасників отримали інструменти від “Київстар”, WOG, Kernel, FAVBET та інших провідних компаній у форматі онлайн-трансляції та наживо в інноваційному майданчику UNIT.City.

Ведучими заходу стали телеведуча, журналіст Олена Морозова та телеведучий, медіаменеджер, шефредактор Obozrevatel TV Вадим Колодійчук.

Директорка з корпоративних комунікацій “АрселорМіттал Кривий Ріг” Ярина Ключковська поділилася трендами у комунікації та довела, чому ринку необхідне нове дихання.

Результати дослідження КМІС, проведеного у грудні 2020 року, невтішні: волонтерам, церкві та громадським організаціям люди довіряють більше, аніж ЗМІ. Ми живемо за часів процвітання джинси, величезної кількості інформації та корпоративного нарцисизму. Перед нами стоїть вибір: аби йти за марнославством, або почати приносити реальну цінність.

Важливість інтеграції КСВ у бізнес-модель у форматі панельної дискусії обговорили:

Маріанна Коніна, Chief Public Engagement Officer у TECHIIA holding,

Сергій Демченко, начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації “АТБ”,

Тіна Михайловська, співзасновниця та керівниця БФ “Життєлюб”.

Модераторкою була Світлана Пугач, директорка зі стратегічних партнерств БФ “Таблеточки”.

“Для ефективної взаємодії важливо обрати тему, що збігається з метою засновника компанії, колективу, бренда, аудиторії”, — переконана Тіна Михаловська.

“Стратегія активності бізнесу у напрямі КСВ — це win-win-win: виграє бізнес, пріоритетні стейкхолдери та суспільство загалом”, — додала Світлана Пугач.

Head of PR Communications & Employer Branding FAVBET Ксенія Тюрікова розповіла про антикризові комунікації в Entertainment Tech — бізнесі в ігровій індустрії, що трансформується.

Головний виклик — криза довіри до індустрії, саме тому компанія сьогодні працює за трьома напрямами: новий рівень комунікації з державним та економічним сектором, перехід до сегмента entertainment tech, нова риторика у суспільстві.

Наше завдання — побудувати lifestyle-бренд. У суспільстві завжди були і будуть ігри, і ми виступаємо за розвиток культури гри, розважальних сервісів. Індустрія геймінгу залишається драйвером новітніх технологій та об’єднує провідних IT-фахівців з усього світу. Для якісної трансформації ми запросили до співпраці креативного партнера – агенцію Banda. Наш вектор: людяна комунікація, простота повідомлення і сила креативу, над омніканальною реалізацію яких ми будемо активно працювати протягом року.

Директор з корпоративних зв’язків “Київстар” Анна Захараш розповіла, чому кризи уникнути неможливо, але підготуватися до неї можна і потрібно.

Завдання будь-якого керівника PR-відділу — створити таку команду, в якій будуть різні люди, з різними поглядами і розумінням. В умовах кризи важливо почути різні точки зору, аби ухвалити рішення. Криза настане будь-що, головне — в якій формі ви її зустрінете. Завдання PR-фахівця — налагоджувати процеси і “репетирувати” кризи.

Промо для проєкту “Маска” зробила PR-команда телеканалу “Україна” без залучення агенцій. Як їй це вдалося, розповіли директорка з комунікацій телеканалу “Україна” Марія Пінчук та директорка департаменту з корпоративних комунікацій “Медіа Група Україна” Олена Шрамко.

Спікерки поділилися проморішеннями, які допомогли досягти результату: залучення до перегляду шоу 14,5 млн глядачів. Серед інструментів: найдовша промокампанія, унікальний контент для діджитал, Backshow та таємний діджитальний ведучий (контент лише для YouTube та Instagram “Маски”), “заборонений” престур на майданчик для 39 журналістів та блогерів, виставка масок у ЦУМі тощо.

“Головна роль генерального директора сьогодні — стати Chief Empathy Officer”, — переконана керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик. З учасниками марафону вона поділилася статистикою, що свідчить про кризу довіри до лідерів та зауважила, що бізнес стає найбільшим елементом довіри серед людей.

У той час, як світ дедалі глибше занурюється у недовіру та дезінформацію, бізнес стає єдиною інституцією, якій довіряють. 61% людей виявили довіру бізнесу під час пандемії. І такі високі вимоги до бізнесу означають такі самі високі вимоги до генеральних директорів.

“Успіх керівника — це успіх команди, тому бренд керівника залежить від того, наскільки сильна команда і наскільки йому вдалося створити клімат всередині команди”, — президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне переконав у важливості внутрішньої комунікації.

Конкуренція змушує нас щодня ухвалювати швидкі рішення, а це можливо лише тоді, коли керівник довіряє команді і передає їй великі повноваження. Саме тому внутрішня комунікація не менш важлива, ніж зовнішня.

Персональний брендинг та вплив репутації та активної публічної позиції топменеджера на бізнес у форматі панельної дискусії обговорили PR agent Гарика Когородського та Володимира Дантеса Анна Давиденко та директорка з комунікацій холдингу UFuture, засновниця комунікаційної агенції UAgency Олександра Погоріла. Модераторкою була Олена Дерев’янко, віцепрезидентка Української PR-ліги.

Нові PR-інструменти та цікаві кейси використання соцмереж учасники отримали на панельній дискусії за участі:

Катерини Гуленок, керівниці напряму корпоративних комунікацій “Брокард-Україна”; Оксани Коваль, керівниці департаменту комунікацій, PR та GR Kernel;

Олени Бабикіної, старшої менеджерки з корпоративних відносин Carlsberg Ukraine;

Наталії Реви, PR-директорка SAGA Development.

Модераторкою виступила директорка з комунікацій ЕВА Оксана Миронько.

Після Антикризового PR-марафону відбулася церемонія нагородження найкращих PR-фахівців! Переможців обирала онлайн-спільнота голосуванням на сайті та експертне журі.

Чудовим завершенням церемонії став виступ саксофоніста, композитора, музиканта Дениса Коротєєва.

Організатори дякують партнерам:

генеральному партнеру — компанії FAVBET;

партнеру, що приймає — UNIT.City;

BRUNCH партнеру — мультизлакові снеки нового покоління BRUNCH;

партнеру кава-пауз — компанії “Соломія”;

водному партнеру — бренду “ЙОДО”;

компанії “AB InBev Efes Україна”;

торгівельній марці Jack Daniel’s.

А також медіапартнерам:

“ТРК Україна”;

“Апостроф ТВ”;

“5 каналу”;

“АДВ Експерт”;

Creativity.ua;

журналу “Marie Claire Україна”;

онлайн-платформі креативних індустрій України CASES;

порталу “Ліга 360”;

Асоціації адвокатів України;

сайту LIGA.net;

порталу postfactum.info;

порталу “Букви”;

порталу “Обозреватель”;

“Артприз”.

Організатори:

Ekonomika + — бізнес/медіа бюро, в яке входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR і маркетинг MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua та журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших”.

Компанія щорічно проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких: великий фестиваль для малого і середнього бізнесу Get Business Festival, обмін кейсами між HR-фахівцями за межею стандартних компетенцій HR-марафон, досвід ділових жінок She Congress, стратегії і досвід змін від лідерів великого бізнесу Business Wisdom Summit.

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