В пятницу, 25 сентября, во Франции празднуют Национальный день симпатии харки, а в США сегодня - Национальный день комиксов.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Православные праздники 25 сентября

А этот день православные верующие чтят память христианского святого Артемона. В народе день Артемона называли змеевиком, ведь в этот день змеи ползут в укрытие, чтобы переждать зиму.

Святой Артемон жил в IV веке и известный как итальянский епископ. В свое время Артемону удалось обратить в христианство большое количество людей, которые раньше были язычниками. В итоге его труда была создана большая община, для которой Артемон построил и освятил храм.

За христианскую веру Артемона арестовали, но он сумел бежать из тюрьмы и продолжал долгое время проповедовать.

Его убили язычники, которые хотели отомстить христианину за разрушенное языческое капище.

Приметы 25 сентября

Говорили, что на Артемона даже змеи в лес идут – это означало, что наступили холода. Отмечали, что жизнь вокруг якобы замирает – по крайней мере, в лесах уже реже можно было встретить диких животных. Дни становились короче, а утром уже случались заморозки. 25 сентября возможен даже снег. Считается, что этот день очень важный для охотников, и сегодня в последний раз в этом году можно поймать какого-то зверя, вернувшись домой с добычей.

Если человек родился в этот день, то его талисманом является камень александрит.

Если на Артемона хотя бы зайца убьешь, то впоследствии охота будет очень удачной.

На деревьях много желтых листьев – будет ранняя осень.

Дождь идет – будет долгая зима.

Сорняки растут высоко – примета, что снега много выпадет.

На дубе много желудей – примета, что будет теплая зима и плодородное лето.

Гром гремит – осень теплой будет.

Что нельзя делать:

В лес в этот день нельзя ходить, потому что можно встретить большое количество змей, которые в этот день сползаются отовсюду в лес.

Нельзя злоупотреблять алкоголем и вспоминать о вредных привычках.

Нельзя громко разговаривать, а также ссориться и создавать конфликтные ситуации.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой утром.

Нельзя злорадствовать и желать кому-то чего-то плохого.

Нельзя ругаться и сеять негативные мысли.

25 сентября: этот день в истории

1493 — Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

1818 — английский врач Джеймс Бландел (James Blundell) провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1888 — открылся Лондонский королевский дворцовый театр в Слоун-Сквер.

1926 — Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю.

1974 — в журнале “Сайенс” впервые приведены данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.

Именинники 25 сентября

1906 — Дмитрий Шостакович, композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.

1926 — Энтони Стаффорд Бир, британский теоретик и практик кибернетики.

1944 — Майкл Дуглас, американский киноактёр, продюсер, лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус” и др. наград.