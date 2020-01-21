Прошлым летом фестиваль сменил локацию и переехал на территорию Дахновский Сечи, что в Черкасской области. Однако, некоторые изменения только к лучшему. Территория увеличилась, а добраться до локации стало проще.

В течение трех дней гостей ожидает разнообразная программа, поскольку формат фестиваля нет границ – как любителям хип-хопа, так и металла будет чем заняться на локациии. Участниками фестиваля станут как известные группы, так и относительно молодые команды, которые еще не вышли на всеукраинский уровень.

На территории будет установлено две сцены: Main и Alternative.

Организаторы события ставят своей целью объединить две главные задачи: познакомить публику с новыми именами и уже опытными музыкантами и популяризировать рок-музыку среди молодежи, тем самым прибавив молодое поколение к активному образу жизни и отдыха.

В этом году фестиваль уже в девятый раз приглашает в гости фестивальщиков всей страны, чтобы встретиться с друзьями, послушать и пообщаться с любимыми исполнителями, и конечно же зарядиться эмоциями на все лето!

26-28 июня 2020 – три дня драйва, безумных образов и жизнь без ограничений и запретов.

Не медлите и покупайте билеты уже сейчас.

Билеты онлайн:

https://concert.ua/uk/event/rok-bulava

https://kasa.in.ua/ua/cherkasy/festival/rok-bulava-2020-06-26

Билеты в Черкассах “Бюро Добрых услуг”, в Доме торговли, тел .: (0472) 56-01-19, (098) 118-89-45, (063) 399-89-32