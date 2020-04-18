Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

Рейс Майами-Киев запланирован на 26 апреля.

Перед полетом пассажиры обязаны дать согласие на двухнедельную обсервацию. Ее стоимость (проживание и питание) будет включена в цену билета.

“Информируем о проведении авиакомпанией “Международные авиалинии Украины” специального коммерческого рейса по маршруту Майами-Киев 26 апреля… В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием. Обращаем Ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину”, – сказано в сообщении.