Сегодня, 26 марта, в мире отмечают фиолетовый день - день, посвященный эпилепсии и поддержке пациентов с этим заболеванием.

Об этом сообщают #Буквы.

Этот день в истории:

1826 – Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 – в США запатентован медицинский пластырь.

1881 – Румыния провозглашена королевством.

1917 – из ссылки вернулся историк и политик Михаил Грушевский.

1920 – Латвия признала независимость Украинской Народной Республики и ее правительство.

1945 – завершилась битва за Иводзиму – единственная наземная операция японских сил, в которой потери армии США превысили их собственные.

1989 – в Советском Союзе состоялись первые свободные выборы народных депутатов СССР, стали началом реальных изменений в политической системе страны.

1992 – Верховная Рада Украины приняла закон “О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины”. Этот день считается Днем внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

1995 – в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.

2006 – очередные парламентские выборы в Украине.

2008 – впервые в Новой Шотландии, Канада состоялась акция в поддержку больных эпилепсией, которая получила название – Фиолетовый день.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня верующие чтят память Никифора-исповедника, который прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры.

Приметы погоды:

солнечный и сухой день предвещал богатый урожай хлебов.

туман – к дождливому лету;

ветер южный – весна и лето будут теплыми, а если северный – холодными.

Именины: Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Африкан, Феликс, Лариса.