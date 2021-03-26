Об этом сообщают #Буквы.
Этот день в истории:
1826 – Шуберт дал свой единственный публичный концерт.
1845 – в США запатентован медицинский пластырь.
1881 – Румыния провозглашена королевством.
1917 – из ссылки вернулся историк и политик Михаил Грушевский.
1920 – Латвия признала независимость Украинской Народной Республики и ее правительство.
1945 – завершилась битва за Иводзиму – единственная наземная операция японских сил, в которой потери армии США превысили их собственные.
1989 – в Советском Союзе состоялись первые свободные выборы народных депутатов СССР, стали началом реальных изменений в политической системе страны.
1992 – Верховная Рада Украины приняла закон “О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины”. Этот день считается Днем внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.
1995 – в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.
2006 – очередные парламентские выборы в Украине.
2008 – впервые в Новой Шотландии, Канада состоялась акция в поддержку больных эпилепсией, которая получила название – Фиолетовый день.
Какой сегодня церковный праздник:
Сегодня верующие чтят память Никифора-исповедника, который прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры.
Приметы погоды:
- солнечный и сухой день предвещал богатый урожай хлебов.
- туман – к дождливому лету;
- ветер южный – весна и лето будут теплыми, а если северный – холодными.
Именины: Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Африкан, Феликс, Лариса.