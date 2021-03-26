26 марта Netpeak организовывает уже вторую MailMeConf — конференцию для бизнеса о директ-маркетинге: email, SMS- и мессенджер-рассылки, пуши и чат-боты.

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На сайте уже опубликована программа конференции c темами докладов всех спикеров.

Конференция точно будет полезна молодым специалистам, которые хотят изучить новый инструмент онлайн-маркетинга. А также владельцам бизнеса, кто планирует увеличивать продажи за счет роста лояльности аудитории.

На примере реальных кейсов компаний поговорим об инструментах директ-маркетинга и омниканальных стратегиях для персонализированной коммуникации с покупателем.

Лайнап спикеров 2021 и темы докладов:

● Виолетта Титаренко, CMO Люксоптика. Она расскажет о персонализации в директ-маркетинге и поделится кейсом Люксоптики: чат-боты VS модераторы.

● Денис Судилковский, CMO ЛУН, выступит с темой “Серия экспериментов ЛУН: может ли бот заменить человека в коммуникации?”

● Наталия Хомик, Head of CRM Eldorado, расскажет зачем нужна CRM стратегия или как вырастить активную базу клиентов на 20%.

● Анна Чугай, Retention Marketing Specialist в Prom, готовит практический кейс о том, с чего директ-маркетологу начать работу на крупном проекте.

● Владислав Подоляко, Founder & CEO Folderly, расскажет как работать над доставляемостью писем: разница между холодными и теплыми рассылками.

● Денис Томащук, Senior Email Marketer Pampik, готовит доклад на тему «Любовь к клиенту»: почему это не только программа лояльности и причем здесь email-маркетинг.

● Алексей Данченко, COO сервиса eSputnik, будет говорить о новом маркетинге на основе сегментации — легкий способ визуализировать стратегии и находить инсайты

● Сергей Костя, маркетинг-директор компании Bolt. Сергей готовит доклад, в котором наконец расскажет «Кто такой Богдан из Bolt!?» и как создать новый подход к коммуникации с пользователями через почтовые рассылки, пуши и мессенджеры.

Модератор — Денис Золотарёв, Head of Email Marketing Netpeak.

Для участия в конференции достаточно просто заполнить форму регистрации на сайте.