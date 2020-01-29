26 февраля Киев встретит главное событие отечественного ИКТ-рынка - Международный Форум "Вокруг Облака. Вокруг данных. Вокруг КЦ. Вокруг IoT. Вокруг Безопасности. Вокруг Кабеля. Вокруг IP. Smart Building" (или BIT & BIS-2020).

На Форуме вы сможете услышать следующие интересные выступления:

“Шифрование данных – как защитить самое ценное”, Александр Хомутов, директор по развитию, Dataway Security ltd.

“Технологии будущего”, Анна Рыжкова, старший региональный представитель в странах СНГ и Балтии, Seagate.

“Дополнительные решения ESET для противостояния современным кибератакам”, Сергей Кадет, менеджер отдела по работе с партнерами и клиентами, ESET Украины.

“Цифровая экосистема безопасного города опыт Израиля”, Оксана Потапенко, менеджер по развитию бизнеса, AuxBridge.

“Облачные технологии в 5G”, Владимир Ринк, технический консультант, Nokia.

“Развитие эмоционального интеллекта сотрудников как ключ к повышению уровня сервиса”, Сергей Сaмко, руководитель отдела сервис-деск, ООО “Новая Почта Украина”.

“Как убедить продавцов продавать?”, Людмила Мельник, бизнес-тренер.

“Движущие силы продаж”, Анна Башинская, Александра Зубрицкая, Телеконтакт.

“Контакт-центр – фундамент осознанного маркетинга”, Татьяна Шалыга, соучредитель, Интерактивная бизнес-школа SCALE.

“Контакт-центр и Отношения: практика счастливых отношений”, Наталья Щербина, супервизор организаций и команд, системный коуч, специалист по эмоционального выгорания и эффективной коммуникации в бизнесе, ВЕЧЕ КОНСАЛТИНГ.

“Бизнес-игра “Красивая стратегия”, Жаннет Падалка, бизнес-тренер, Ирина Венгловский, бизнес-тренер.

Также вы сможете напрямую пообщаться с представителями таких компаний, как ESET, Western Digital, Seagate, Dataway Security, UTEX УКРАИНА, Tucha, Новая Почта, Телеконтакт, Интерактивная Бизнес-школа SCALE, ВЕЧЕ КОНСАЛТИНГ, AuxBridge и другими.

Информация постоянно обновляется и вы можете следить за ней на сайте Форума.

В течение всего времени проведения Форума будет действовать выставка, где посетители смогут ознакомиться с новейшими разработками, увидеть их воплощение в реальных продуктах, живые демонстрации и инсталляции.

Одна из самых ценных составляющих Форума – это общение партнеров и посетителей, возможность задать наболевшие вопросы непосредственно представителям ведущих производителей оборудования и ИТ-решений, поставщикам и экспертам, получения большого количества полезных деловых контактов.

А для того, чтобы общение протекало неформально, в дружеской обстановке, посетителей BIT & BIS-2020 кроме деловой части ждет розыгрыш ценных призов и нетворкинг.

Внимание! Количество мест ограничено.

Все, что касается BIT & BIS-2020 в Киеве, можно найти на официальном сайте мероприятия.

Адрес: Ультрамарин Холл, ЖК Ультрамарин, Украина, Киев, ул. Василия Липковского, 1А