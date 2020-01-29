На Форуме вы сможете услышать следующие интересные выступления:
“Шифрование данных – как защитить самое ценное”, Александр Хомутов, директор по развитию, Dataway Security ltd.
“Технологии будущего”, Анна Рыжкова, старший региональный представитель в странах СНГ и Балтии, Seagate.
“Дополнительные решения ESET для противостояния современным кибератакам”, Сергей Кадет, менеджер отдела по работе с партнерами и клиентами, ESET Украины.
“Цифровая экосистема безопасного города опыт Израиля”, Оксана Потапенко, менеджер по развитию бизнеса, AuxBridge.
“Облачные технологии в 5G”, Владимир Ринк, технический консультант, Nokia.
“Развитие эмоционального интеллекта сотрудников как ключ к повышению уровня сервиса”, Сергей Сaмко, руководитель отдела сервис-деск, ООО “Новая Почта Украина”.
“Как убедить продавцов продавать?”, Людмила Мельник, бизнес-тренер.
“Движущие силы продаж”, Анна Башинская, Александра Зубрицкая, Телеконтакт.
“Контакт-центр – фундамент осознанного маркетинга”, Татьяна Шалыга, соучредитель, Интерактивная бизнес-школа SCALE.
“Контакт-центр и Отношения: практика счастливых отношений”, Наталья Щербина, супервизор организаций и команд, системный коуч, специалист по эмоционального выгорания и эффективной коммуникации в бизнесе, ВЕЧЕ КОНСАЛТИНГ.
“Бизнес-игра “Красивая стратегия”, Жаннет Падалка, бизнес-тренер, Ирина Венгловский, бизнес-тренер.
Также вы сможете напрямую пообщаться с представителями таких компаний, как ESET, Western Digital, Seagate, Dataway Security, UTEX УКРАИНА, Tucha, Новая Почта, Телеконтакт, Интерактивная Бизнес-школа SCALE, ВЕЧЕ КОНСАЛТИНГ, AuxBridge и другими.
Информация постоянно обновляется и вы можете следить за ней на сайте Форума.
В течение всего времени проведения Форума будет действовать выставка, где посетители смогут ознакомиться с новейшими разработками, увидеть их воплощение в реальных продуктах, живые демонстрации и инсталляции.
Одна из самых ценных составляющих Форума – это общение партнеров и посетителей, возможность задать наболевшие вопросы непосредственно представителям ведущих производителей оборудования и ИТ-решений, поставщикам и экспертам, получения большого количества полезных деловых контактов.
А для того, чтобы общение протекало неформально, в дружеской обстановке, посетителей BIT & BIS-2020 кроме деловой части ждет розыгрыш ценных призов и нетворкинг.
Внимание! Количество мест ограничено.
Все, что касается BIT & BIS-2020 в Киеве, можно найти на официальном сайте мероприятия.
Адрес: Ультрамарин Холл, ЖК Ультрамарин, Украина, Киев, ул. Василия Липковского, 1А