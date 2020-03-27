Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что по состоянию на 27 марта в области обнаружили 26 случаев заболевания коронавирусом, при этом в настоящее время на Тернопольщине есть лишь 24 аппарата скорой вентиляции легких.

Об этом он рассказал в эфире “24 канала”.

По словам Надала, только часть из пациентов лечится в Тернополе, остальные находятся в Монастырской больнице, откуда началось распространение COVID-19 в области. В областном центре, в частности, определены 2 базовые больницы, в которых будут оказывать помощь всем больным: Городская больница скорой помощи для взрослых и Детская больница.

Мэр напомнил, что в области уже официально зарегистрировали коронавирус у 11-летнего ребенка, который сейчас находится на лечении в детской больнице.

Надал отметил, что область пока обеспечена необходимым количеством лабораторных тестов.

“Все, у кого обнаруживают подозрение, имеют возможность без ограничений пройти необходимое тестирование”, – сказал он.

Кроме того, мэр сообщил, что в городе определена также одна больница, которая будет выполнять функцию обсервации: там будут находиться те, кто были в контакте с больными, и должны пройти обсервативний режим.

Он отметил, что сейчас в областной центр везут только тех больных, которые находятся в тяжелом состоянии. Сначала в город везли всех, пока не начало увеличиваться количество инфицированных людей.

“Во всех больницах в области есть 24 аппараты скорой вентиляции легких, также в пределах одной недели должны поступить еще 7. Еще определенное количество должны доставить поставщики в пределах двух недель. На сегодня это является проблемой. Они, конечно, дефицитные, их везут из-за рубежа. То количество, которое есть, достаточное пока”, – добавил Надал.

По его словам, эти аппараты уже используют для некоторых пациентов.