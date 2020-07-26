В Украине отмечают День работников торговли, в США – День ФБР, День дяди и тети, День всего или ничего, День хрустящего рогалика, День родителей, День кофейного милк-шейка, в Доминикане – День отца, в Китае – Чествование Небес “Тянь-куан цзе”, в Австралии – День дерева, в Ирландии – Восхождение на Святую Гору, в Перу – День коктейля “Писко сауэр”, на Кубе – День национального восстания, на Мальдивах – День независимости, в Индии – День победы в Каргильской войне, в Барбадосе – День национального значения, в Либерии – День независимости.
Памятные даты 26 июля
657 год – армия шиитов терпит поражение от мусульман-суннитов в битве у Сиффина (территория нынешней Сирии).
В 1708 году – возле Белой Церкви был казнен украинский полковник Василий Кочубей по приказу гетьмана Ивана Мазепы. Он заподозрил полковника в желании донести Петру I об измене самого Мазепы.
В 1887 году окулист Людвиг Заменгоф опубликовал учебник по языку эсперанто – “Первую книгу”. В том же году его опубликовали опубликован на польском, немецком и французском языках. На данный момент ни одно государство официально не утвердило эсперанто, в 1921 году он был рекомендован Французской академией наук, в 1954 – ЮНЕСКО. В 1985 году ЮНЕСКО предложила ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве.
В 1908 году в США было создано Федеральное бюро расследований.
В 1908 году в этот день в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки. Началась гонка 12 февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу пришел немецкий автомобиль Protos компании Siemens-Schuckertwerke GmbH, которым управлял лейтенант Кеппен, но победителем был признан американец Джордж Шустер на автомобиле конструктора Томаса.
В 1909 – из порта Натал в Южной Африке выходит и пропадает без вести английский пассажирский пароход Waratha. На борту находилось около 300 человек.
1956 – президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал. Это послужило началом войны с западными государствами.
В 1959 году подполковник Корпуса морской пехоты США Уильям Ранкин, выполняя в небе Северной Каролины тренировочный полет на высоте 14,3 тысячи метров, катапультируется из своего палубного реактивного истребителя “Крусейдер” и попадет в сильнейшую грозу, в результате чего его спуск вместо ожидавшихся 11 минут растянулся на 40. Этот прыжок стал самым продолжительным официально зарегистрированным прыжком с парашютом.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь чтит архангела Гавриила. Другие названия праздника: “Гаврила”, “Гавриил”, “Степан Савваит”.
Что сегодня нельзя делать
Если три раза споткнетесь, переступая порог дома, то лучше из дому не выходить.
Нельзя тяжело физически работать.
Приметы на 26 июля
Тепло и солнечно – осень будет затяжной, холода придут нескоро;
Дождливый день – зима будет морозной и снежной;
Грачи в стаи собираются – скоро наступит осенняя погода.
26 июля именины Именины у Гавриила, Степана, Маркиана и Антона.