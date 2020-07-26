Сегодня, 26 июля, мир отмечает День парашютиста, День эсперанто и Международный день сохранения мангровых экосистем.

В Украине отмечают День работников торговли, в США – День ФБР, День дяди и тети, День всего или ничего, День хрустящего рогалика, День родителей, День кофейного милк-шейка, в Доминикане – День отца, в Китае – Чествование Небес “Тянь-куан цзе”, в Австралии – День дерева, в Ирландии – Восхождение на Святую Гору, в Перу – День коктейля “Писко сауэр”, на Кубе – День национального восстания, на Мальдивах – День независимости, в Индии – День победы в Каргильской войне, в Барбадосе – День национального значения, в Либерии – День независимости.

Памятные даты 26 июля

657 год – армия шиитов терпит поражение от мусульман-суннитов в битве у Сиффина (территория нынешней Сирии).

В 1708 году – возле Белой Церкви был казнен украинский полковник Василий Кочубей по приказу гетьмана Ивана Мазепы. Он заподозрил полковника в желании донести Петру I об измене самого Мазепы.

В 1887 году окулист Людвиг Заменгоф опубликовал учебник по языку эсперанто – “Первую книгу”. В том же году его опубликовали опубликован на польском, немецком и французском языках. На данный момент ни одно государство официально не утвердило эсперанто, в 1921 году он был рекомендован Французской академией наук, в 1954 – ЮНЕСКО. В 1985 году ЮНЕСКО предложила ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве.

В 1908 году в США было создано Федеральное бюро расследований.

В 1908 году в этот день в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки. Началась гонка 12 февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу пришел немецкий автомобиль Protos компании Siemens-Schuckertwerke GmbH, которым управлял лейтенант Кеппен, но победителем был признан американец Джордж Шустер на автомобиле конструктора Томаса.

В 1909 – из порта Натал в Южной Африке выходит и пропадает без вести английский пассажирский пароход Waratha. На борту находилось около 300 человек.

1956 – президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал. Это послужило началом войны с западными государствами.

В 1959 году подполковник Корпуса морской пехоты США Уильям Ранкин, выполняя в небе Северной Каролины тренировочный полет на высоте 14,3 тысячи метров, катапультируется из своего палубного реактивного истребителя “Крусейдер” и попадет в сильнейшую грозу, в результате чего его спуск вместо ожидавшихся 11 минут растянулся на 40. Этот прыжок стал самым продолжительным официально зарегистрированным прыжком с парашютом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит архангела Гавриила. Другие названия праздника: “Гаврила”, “Гавриил”, “Степан Савваит”.

Что сегодня нельзя делать

Если три раза споткнетесь, переступая порог дома, то лучше из дому не выходить.

Нельзя тяжело физически работать.

Приметы на 26 июля

Тепло и солнечно – осень будет затяжной, холода придут нескоро;

Дождливый день – зима будет морозной и снежной;

Грачи в стаи собираются – скоро наступит осенняя погода.

26 июля именины Именины у Гавриила, Степана, Маркиана и Антона.