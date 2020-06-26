В пятницу, 26 июня, в мире отмечают сразу же два важных праздника под эгидой ООН – Международный день в поддержку жертв пыток и Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

26 июня в Азербайджане День вооруженных сил, в Беларуси – День работников прокуратуры, на Мадагаскаре – День независимости, в Румынии – День национального флага, в ЮАР – День борьбы за свободу в Южной Африке. У крымских татар сегодня День крымскотатарского флага.

Международный день в поддержку жертв пыток

В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток (резолюция 52/149 от 12 декабря). Этот день проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года.

ООН всегда осуждала пытки как одно из самых бесчеловечных действий, применяемых одними людьми в отношении других.

В ведомстве отмечают, что пытки являются преступлением в соответствии с принципами международного права.

Это день отмечают именно 26 июня, поскольку в этот день, в 1987 году Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания вступила в силу. На сегодняшний день Конвенция была ратифицирована 162 странами.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 42/112, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. В этой резолюции предлагаются дальнейшие меры на основе Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.

Ежегодно в поддержку Дня выступают частные лица, сообщества и организации, целью которых является распространение информации о проблеме злоупотребления наркотическими средствами.

В 2020 году тема дня: “Больше знаний для большей помощи”.

Православные праздники 26 июня

В этот день родилась Святая мученица Акилина в 3 веке в Финикии, городе Библа. Это был период Великого гонения.

В пятилетнем возрасте ее крестили, а в десять лет она уже разъясняла необходимость принять веру Христову своим сверстницам-язычницам, осуждала идолопоклонство. Смелые речи девочки дошли до императора Диоклетиана, который приказал бить Акилину хлыстами, а в уши вонзить раскаленные прутья.

Истерзанное тело двенадцатилетней девочки бросили за городской стеной. Но к девочке ночью явился Ангел и вернул ей жизнь. Целая и невредимая Акилина вернулась в город и во дворец, где была объявлена колдуньей и обезглавлена.

Тело было захоронено христианами, а позже в ее честь был воздвигнут храм в Константинополе, где и находились ее мощи.

Приметы 26 июня: что нельзя делать

В этот день сеяли гречиху и молили Святую Акилину об урожае хорошем.

Обязательно готовили гречневую кашу из ядра прошлого урожая и угощали всех.

Ранним утром шли на сбор земляники.

Если много насекомых летает в этот день, погода установится теплая и урожай гречки будет отменным.

Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следующий день будет ветреным.

Если огурцы позднего сева не успевают созреть к этому времени – значит, по примете, они не будут вкусными.

Вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.

Что нельзя делать:

В этот день не сажали огурцы. Считалось, что кривые и не сочные они будут.

В лес днем старались не ходить – могли быть искусаны тучей комаров.

Не рекомендуется пить молоко. Существует примета, что в этот день оно становится вредным для здоровья.

Нельзя тяжело работать – иначе гречка не уродится.

26 июня: этот день в истории

1875 — Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию “Святой Георгий и дракон”.

1896 — в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) открылся первый в мире кинотеатр, действовавший постоянно. Он был рассчитан на 400 мест.

1925 — премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина “Золотая лихорадка”.

1936 — свой первый полет совершил первый прототип двухвинтовой машины Focke-Wulf Fw 61 — первого в мире абсолютно удачного вертолета.

1945 – На конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств подписан Устав Организации Объединённых Наций (ООН).

1960 – провозглашена независимость Мадагаскара.

1977 — последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.

1979 — Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

1982 — американская национальная футбольная лига (НФЛ) назвала кокаин главной угрозой для спорта.

1997 — основана антивирусная компания Лаборатория Касперского.

2003 — Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны.

2015 — Верховный суд США, ссылаясь на четырнадцатую поправку к Конституции Соединенных Штатов, обязал все 50 штатов выдавать брачные свидетельства всем однополым парам.

Именинники 26 июня

1730 — Шарль Мессье, французский астроном, открывший 14 комет, член Парижской АН.

1819 — Эбнер Даблдей, американский генерал, которому ошибочно приписывали изобретение бейсбола.

1866 — Джордж Герберт Карнарвон, английский египтолог, руководивший экспедицией, открывшей гробницу Тутанхамона.

1902 — Уильям Лир, американский инженер-самоучка, основавший первую авиакомпанию по производству частных самолетов бизнес-класса.

1910 — Рой Планкетт, американский химик, открывший пластик политетрафторэтилен.

1961 — Грегори Джеймс Лемонд, американский велогонщик, трёхкратный победитель “Тур де Франс”.

1972 — Гару, канадский певец и актёр, исполнитель роли Квазимодо в оригинальной версии мюзикла “Нотр-Дам де Пари”.

1993 — Ариана Гранде, американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица, композитор, автор песен и фотомодель.

2002 — БОЧ рВФ 260602, российский юноша с именем, в регистрации которого было отказано властями.

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Иоанн, Павел, Акулина, Александр, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Пелагея, Савва, Трифилий, Яков.