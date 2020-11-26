В США – День благодарения, День торта, День напоминания о покупках, День семейной истории здоровья, День траура, в Монголии – День провозглашения республики, в Индии – День Конституции.
Памятные даты:
1890 – В городе Боржоми (Грузия) начался промышленный разлив одноименной минеральной воды.
1901 – Во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета.
1917 – В Киеве на заседании Генерального секретариата утвержден устав “свободного казачества”, принято решение о создании комиссии по охране края при Генеральном секретариату внутренних дел и демобилизационные комитет.
1966 – В Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открыл первую в мире приливную электростанцию.
1968 – Сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобрила Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
1976 – Католическая церковь отказалась от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии.
1976 – в Окружном Секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка – Microsoft.
1988 – Состоялся старт пилотируемого космического аппарата “Союз ТМ-7” с международным экипажем (Александр Волков, Сергей Крикалев, Жан-Лу Кретьен).
2005 – Установлены День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября).
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь чтит память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В народе говорили, что на Златоуста все перестает расти, замирает природа, земля покрывается снегом, что напоминает людям о наступлении зимы.
Народные приметы и традиции
- На Златоуста было принято лепить пельмени. Чем больше налепить – тем успешнее будет следующий год.
- Если ветер затихает только к вечеру, то жди потепления в ближайшие дни.
- Когда звезды на небе мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.
- Шум леса – к несчастью.
- Снежная буря днем - ночью мороз.
- Деревья покрылись инеем – следующий год будет урожайный.
Что нельзя делать сегодня
- Не стоит быть скупым, потому что Новый год можно встретить в нищете;
- Наши предки верили, что в этот день нельзя бездельничать;
- Не стоит отправляться в путешествие;
- Не стоит ссориться и обижаться.
Именины у Германа, Ивана, Антонина и Никифора.