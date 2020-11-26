В этот день мир отмечает Международный день сапожника, День переворачивание мира, День борьбы с ожирением, Всемирный день информации.

В США – День благодарения, День торта, День напоминания о покупках, День семейной истории здоровья, День траура, в Монголии – День провозглашения республики, в Индии – День Конституции.

Памятные даты:

1890 – В городе Боржоми (Грузия) начался промышленный разлив одноименной минеральной воды.

1901 – Во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета.

1917 – В Киеве на заседании Генерального секретариата утвержден устав “свободного казачества”, принято решение о создании комиссии по охране края при Генеральном секретариату внутренних дел и демобилизационные комитет.

1966 – В Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открыл первую в мире приливную электростанцию.

1968 – Сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобрила Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

1976 – Католическая церковь отказалась от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии.

1976 – в Окружном Секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка – Microsoft.

1988 – Состоялся старт пилотируемого космического аппарата “Союз ТМ-7” с международным экипажем (Александр Волков, Сергей Крикалев, Жан-Лу Кретьен).

2005 – Установлены День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В народе говорили, что на Златоуста все перестает расти, замирает природа, земля покрывается снегом, что напоминает людям о наступлении зимы.

Народные приметы и традиции

На Златоуста было принято лепить пельмени. Чем больше налепить – тем успешнее будет следующий год.

Если ветер затихает только к вечеру, то жди потепления в ближайшие дни.

Когда звезды на небе мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.

Шум леса – к несчастью.

Снежная буря днем ​​- ночью мороз.

Деревья покрылись инеем – следующий год будет урожайный.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит быть скупым, потому что Новый год можно встретить в нищете;

Наши предки верили, что в этот день нельзя бездельничать;

Не стоит отправляться в путешествие;

Не стоит ссориться и обижаться.

Именины у Германа, Ивана, Антонина и Никифора.