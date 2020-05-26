Во вторник, 26 мая, во всем мире отмечают День линди-хопа (афроамериканский танец). Наши предки в этот день сеяли гречку и наблюдали за погодными изменениями.

#Буквы собрали интересные факты об этом дне.

26 мая в Армении празднуют День победы в Сардарапатской битве, в Гайане и Грузии – День независимости, в Дании – День рождения Кронпринца Фредерика, в Польше – День матери, а в России – День предпринимательства.

День Линди-хопа

Танец линди-хоп (lindy hop) появился в Нью-Йорке (США) в 1920-х — 1930-х годах.

Он развивался параллельно с джазовой музыкой и относится к свинговым танцам.

Танец вобрал в себя черты чарльстона, степа и других танцев, существовавших одновременно с ним и явился родоначальником целого направления.

Из линди-хопа в дальнейшем возник буги-вуги, когда этот популярный танец проник из Америки в Европу. До сих пор, в Америке более популярным является линди-хоп, а в Европе — буги-вуги.

Танец появился в одно время с гастролями афроамериканских биг-бендов, которые ездили на автобусах по всей Америке и в каждом городе собирали большие залы желающих приобщиться к новой музыке. Под эту музыку с необычным ритмом нельзя было танцевать, как раньше. Потому и появился новый танец.

День бумажного самолетика (National Paper Airplane Day)

История бумажных самолетиков появились в Китае более 2000 лет назад и к 460-390 годам нашей эры. Но снова заговорили о них только в ХХ веке. В 1930-е годы основатель компании Lockheed Джон Нортроп использовал бумажные самолетики для тестирования новых идей при создании реальных самолетов.

С годами эта простая игрушка становилась все более популярной во многих странах.

В 1989 году была основана Ассоциация бумажного авиастроения, а первый чемпионат по запуску бумажных самолетиков был проведен в 2006 году.

Особая история праздника есть в США. С ним в стране связывают сразу же несколько установленных рекордов. Так, некий Такуа Тоде отправил в небо модель, которая продержалась в воздухе 27,9 секунд и стала рекордсменом по продолжительности полета. В 2012 году Джо Айубу сложил самолетик, которому удалось преодолеть расстояние в 70 м. В 2013 году немецкие студенты привезли на фестиваль самый крупный в США бумажный самолет с размахом крыльев 18 м.

Православные праздники 26 мая

В этот день вспоминают о мученице Гликерии, которую называли Ликерой-гречкосейкой. В этот день наши предки сеяли гречиху – последнюю культуру среди яровых зерновых.

На территории Украины она была одной из самых популярных культур, а мед из нее – наиболее ценным как по вкусовым, так и по лечебным свойствам.

Вспашка, сев, сенокос были сугубо мужским делом. В народе говорили, что “земля чувствует боль, если ее пашет женщина; она может рассердиться и тогда, когда женская рука оплодотворяет зерном ниву”. Наши предки верили, что “когда сеет мужчина, а женщина перейдет поле, то земля не даст урожая”.

В это время ночи становятся паркие, а затем начинают появляться комары. Об этом напоминает народная пословица: “Лукерья прилетела и припала к телу”.

Народные приметы: что нельзя делать

В этот день принято собирать лекарственные травы, так как говорят, что именно на Лукерии они обладают какой-то особой целебной силой.

Если на Лукерью появились комары – примета к тому, что хорошая погода установится.

Много комаров – будет много грибов.

Если комары на Ликеру показались – уродят ягоды.

Много мошкары – будет богатый урожай грибов.

Разлетались ласточки и стрижи – ждите теплой погоды.

Много комаров – к дождю и хорошему овсу.

Мало комаров – овса и травы не будет.

Комары вьются – к теплым и солнечным дням.

Также говорили, что те, кто родились в этот день, будут язвительными и острыми на язык.

В этот день нельзя убивать комаров. Если это сделать – их станет еще больше.

26 мая: этот день в истории

1521 — император Карл V подписал Вормсский эдикт, предписывавший арест религиозного реформатора Мартина Лютера.

1583 — в Стратфордской церкви крещен первый ребенок Вильяма Шекспира — дочь Сюзанна.

1868 — последняя публичная казнь в Англии.

1909 — дирижабль LZ-6, впервые использованный гражданской авиакомпанией, совершил свой первый полет.

1918 — Закавказская Федерация распалась на три независимые республики: Грузию, Армению и Азербайджан.

1928 — на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

1938 — в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку — “Фольксваген”. К концу войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов.

1943 — правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола (запрет на колокольный звон был введен с началом войны в 1939 году).

1947 — в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).

1948 — в ЮАР объявлено начало политики апартеида.

1966 — Гайана получила независимость от Великобритании.

1995 — состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.

2001 — в Мадриде открылся Всемирный съезд масонов.

2014 — начались бои в Донецком аэропорту.

Именинники 26 мая

1053 – Владимир Мономах – князь Киевской Руси.

1265 — Данте Алигьери, флорентийский поэт, один из основоположников литературного итальянского языка, автор знаменитой “Божественной Комедии”, мыслитель, богослов, политический деятель.

1602 — Филипп де Шампань, французский художник-портретист (“Кардинал Ришелье”).

1667 — Абрахам Де Муавр, французский математик, внесший значительный вклад в развитие аналитической тригонометрии и теории вероятностей.

1895 — Доротея Ланж, американская фотожурналистка, важнейший представитель документальной фотографии.

1905 — Альдо Гуччи, итальянский дизайнер одежды, модельер.

1928 — Джек Кеворкян, американский врач, популяризатор эвтаназии.

1971 — Мэтт Стоун, американский киноактер, один из создателей мультсериала South Park.

1975 — Лорин Хилл, американская певица и актриса, обладательница восьми наград “Грэмми”.

1977 — Лука Тони, итальянский футболист, чемпион мира (2006).

Поздравления с днем ангела сегодня принимают Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий, Урсула.