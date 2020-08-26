В среду, 26 августа, в США отмечают День равенства женщин, а в Украине православные христиане чтят память святителя Тихона.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

26 августа также празднуют День Солидарности в Аргентине, День независимости в Малайзии, День героев в Намибии.

В Иране сегодня День трудящихся, в Аргентине – День актеров, в Турции – День вооруженных сил.

День равенства женщин (Women’s Equality Day)

Этот праздник был учрежден американкой Беллой Абзуг и впервые отмечался в 1971 году.

Белла Абзугамери – политик, юрист, общественный деятель, писательнца, комментатор новостей и феминистка с русскими корнями. В свое время ее родители приехали в США из России. В 1970 году Белла стала первой еврейкой, избранной в американский Конгресс.

У Беллы был один предмет одежды, с помощью которого она привлекала внимание: большая шляпа.

На конференции по правам женщин в Сенека-Фолс (Seneca Falls Woman’s Rights Convention) в 1848 году собралась группа энтузиастов и провозгласила, что “все мужчины и женщины созданы равными”, и что “создатель наделил их определенными неотчуждаемыми правами”.

Это собрание переросло в национальное движение, которое привело к принятию в 1920 году 19 поправки — Избирательного права для женщин (Woman Suffrage Amendmen) — к Конституции США, предоставляющей женщинам полные избирательные права.

Именно принятие поправки и стало кульминацией массового движения женщин за гражданские права.

День равенства женщин появился в США в честь 50-ой годовщины принятия поправки.

Православные праздники 26 августа

В этот день православная церковь почитает память святителя Тихона, Задонского чудотворца (в миру Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова 18 века, который считается крупнейшим православным просветителем своего времени.

Еще в этот день церковь чтит память Максима Исповедника – христианского монаха, философа и богослова, известного борьбой против ересей.

Наши предки верили, что в этот день нужно начисто убрать в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не пристала осенняя гниль. Также в этот день следят за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

В народе Тихону молились об умиротворении души. Также в этот день люди обходили дом с иконой Божией Матери “Страстная”. Наши предки обычно устраивали генеральную уборку в этот день в сараях и погребах, заговаривали сено и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

Еще на Тихона славяне наблюдали за ветрами, если они дули тихо – ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей – это предвещало дождливый сентябрь.

Кроме того, в народе ходили приметы, связанные с урожаем: “Когда грибовно – так и хлебовно”. Так, при большом количестве грибов в лесах можно надеяться и на хороший урожай зерна в следующем году.

Приметы 26 августа: что нельзя делать

Туман над лесом – к хорошему урожаю грибов.

Тихий ветер – к теплой и сухой погоде, а буря – к дождливому сентябрю.

Сова ухает ночью– к перемене погоды.

Грибов много в лесу – к богатому урожаю хлеба через год.

Погода безветренная – к шторму.

Сено сыреет на сеновале – к дождю.

Новолуние красного цвета – к сырой погоде.

Месяц в кольце – погода будет меняться.

Что нельзя делать:

Не рекомендуется ходить по грибы, работать в огороде;

При окуривании помещения сорняками и полынью нельзя выбрасывать травы, если они не догорели;

Нельзя грустить и плакать;

Нельзя заниматься тяжелой физической работой;

Нельзя давать в долг;

Нельзя ходить босиком по росе

26 августа: этот день в истории

1498 — 23-летний Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. “Пьета”, или “Оплакивание Христа”.

1743 — в Англии опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, разработанные британским боксером Джеком Броутоном.

1791 — американец Джон Фитч (John Fitch) запатентовал пароход.

1858 — отправлена первая новость телеграфом.

1903 — палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.

1907 — в аквапарке Сан-Франциско закованный в цепи и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплыл на поверхность через 57 секунд.

1925 — Шарль Анри заявляет, что с помощью рентгена удалось заснять “признаки души” человека.

1999 — Майкл Джонсон побивает мировой рекорд по бегу на 400 метров с результатом 43.18 секунды.

Именинники 26 августа

1743 — Антуан Лавуазье, французский ученый, основоположник современной химии.

1880 — Гийом Аполлинер, французский поэт итальянско-польского происхождения.

1910 — Мать Тереза, католическая монахиня албанского происхождения, блаженная (2003), жившая в Индии, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979).

1976 – Земфира (Земфира Рамазанова), российская певица, автор и исполнительница собственных песен.

1980 — Маколей Калкин, американский актёр (“Один дома”, “Богатенький Ричи” и др.), музыкант.