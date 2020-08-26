#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
26 августа также празднуют День Солидарности в Аргентине, День независимости в Малайзии, День героев в Намибии.
В Иране сегодня День трудящихся, в Аргентине – День актеров, в Турции – День вооруженных сил.
День равенства женщин (Women’s Equality Day)
Этот праздник был учрежден американкой Беллой Абзуг и впервые отмечался в 1971 году.
Белла Абзугамери – политик, юрист, общественный деятель, писательнца, комментатор новостей и феминистка с русскими корнями. В свое время ее родители приехали в США из России. В 1970 году Белла стала первой еврейкой, избранной в американский Конгресс.
У Беллы был один предмет одежды, с помощью которого она привлекала внимание: большая шляпа.
На конференции по правам женщин в Сенека-Фолс (Seneca Falls Woman’s Rights Convention) в 1848 году собралась группа энтузиастов и провозгласила, что “все мужчины и женщины созданы равными”, и что “создатель наделил их определенными неотчуждаемыми правами”.
Это собрание переросло в национальное движение, которое привело к принятию в 1920 году 19 поправки — Избирательного права для женщин (Woman Suffrage Amendmen) — к Конституции США, предоставляющей женщинам полные избирательные права.
Именно принятие поправки и стало кульминацией массового движения женщин за гражданские права.
День равенства женщин появился в США в честь 50-ой годовщины принятия поправки.
Православные праздники 26 августа
В этот день православная церковь почитает память святителя Тихона, Задонского чудотворца (в миру Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова 18 века, который считается крупнейшим православным просветителем своего времени.
Еще в этот день церковь чтит память Максима Исповедника – христианского монаха, философа и богослова, известного борьбой против ересей.
Наши предки верили, что в этот день нужно начисто убрать в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не пристала осенняя гниль. Также в этот день следят за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.
В народе Тихону молились об умиротворении души. Также в этот день люди обходили дом с иконой Божией Матери “Страстная”. Наши предки обычно устраивали генеральную уборку в этот день в сараях и погребах, заговаривали сено и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.
Еще на Тихона славяне наблюдали за ветрами, если они дули тихо – ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей – это предвещало дождливый сентябрь.
Кроме того, в народе ходили приметы, связанные с урожаем: “Когда грибовно – так и хлебовно”. Так, при большом количестве грибов в лесах можно надеяться и на хороший урожай зерна в следующем году.
Приметы 26 августа: что нельзя делать
- Туман над лесом – к хорошему урожаю грибов.
- Тихий ветер – к теплой и сухой погоде, а буря – к дождливому сентябрю.
- Сова ухает ночью– к перемене погоды.
- Грибов много в лесу – к богатому урожаю хлеба через год.
- Погода безветренная – к шторму.
- Сено сыреет на сеновале – к дождю.
- Новолуние красного цвета – к сырой погоде.
- Месяц в кольце – погода будет меняться.
Что нельзя делать:
- Не рекомендуется ходить по грибы, работать в огороде;
- При окуривании помещения сорняками и полынью нельзя выбрасывать травы, если они не догорели;
- Нельзя грустить и плакать;
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой;
- Нельзя давать в долг;
- Нельзя ходить босиком по росе
26 августа: этот день в истории
1498 — 23-летний Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. “Пьета”, или “Оплакивание Христа”.
1743 — в Англии опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, разработанные британским боксером Джеком Броутоном.
1791 — американец Джон Фитч (John Fitch) запатентовал пароход.
1858 — отправлена первая новость телеграфом.
1903 — палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.
1907 — в аквапарке Сан-Франциско закованный в цепи и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплыл на поверхность через 57 секунд.
1925 — Шарль Анри заявляет, что с помощью рентгена удалось заснять “признаки души” человека.
1999 — Майкл Джонсон побивает мировой рекорд по бегу на 400 метров с результатом 43.18 секунды.
Именинники 26 августа
1743 — Антуан Лавуазье, французский ученый, основоположник современной химии.
1880 — Гийом Аполлинер, французский поэт итальянско-польского происхождения.
1910 — Мать Тереза, католическая монахиня албанского происхождения, блаженная (2003), жившая в Индии, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979).
1976 – Земфира (Земфира Рамазанова), российская певица, автор и исполнительница собственных песен.
1980 — Маколей Калкин, американский актёр (“Один дома”, “Богатенький Ричи” и др.), музыкант.