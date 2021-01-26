Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1244 – в хрониках впервые появилось название поселения Берлин.
1500 – первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.
1788 – британские корабли доставили в Австралию 730 заключенных, которые основали Сидней.
1802 – создана библиотека Конгресса США.
1875 – американец Джордж Грин запатентовал первую бормашину, которая работала от электрических батарей.
1886 – немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
1893 – Бенц построил четырехколесный автомобиль, который стал основой для создания многих удачных гоночных машин.
1905 – в Южной Африке обнаружено крупнейший в мире алмаз “Куллинан” весом 3106 карат.
1918 – большевистские войска во главе с Михаилом Муравьева после штурма оккупировали Киев.
1945 – советские войска заняли польский город Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря. Позже концлагерь до 1949 года использовался как советский концлагерь.
1962 – в США запущен космическую станцию ”Рейнджер 3″, которая должна была доставить на Луну научное оборудование. Запуск завершился неудачно – станция прошла мимо спутник на расстоянии 40 000 км.
1965 – хинди становится официальным языком Индии.
1972 – югославка Вулович Весна остался жив после падения самолета с высоты 10 159 метров.
1980 – Канада объявила о бойкоте московской Олимпиады.
1983 – выпущена программа электронных таблиц Lotus 1-2-3.
1992 – Украина установила дипломатические отношения с Японией.
2000 – в Аргентине археологи нашли останки самого большого в истории нашей планеты динозавра.
2001 – в Черном море затонул украинский теплоход “Память Меркурия”, на борту которого было 54 человека. 12 человек погибли, 8 пропали без вести.
2003 – Вейхенмаер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 26 января отмечает день Ермила и Стратоника.
Что сегодня нельзя делать:
В этот день нужно простить своих обидчиков, и не ввязываться в новые ссоры. НЕ сплетничают, а не разносят ложные слухи, старайтесь говорить по делу.
Погодные приметы 26 января:
- Если лес сильно шумит – скоро будет оттепель.
- Кошка мордочку прячет – к морозам, лижет лапы – к солнечной погоды, по полу катается – к потеплению.
- Если кот сел на подоконник и смотрит в окно – придется потепления.
- Собака спит, свернувшись калачиком – к похолоданию, а вытянувшись – к оттепели.
- Пение синицы у окна предвещает раннюю весну.
Именины в Елеазара, Петра, Иакова и Максима.