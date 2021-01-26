26 января в мире отмечаются День случайных направлений, Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1244 – в хрониках впервые появилось название поселения Берлин.

1500 – первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.

1788 – британские корабли доставили в Австралию 730 заключенных, которые основали Сидней.

1802 – создана библиотека Конгресса США.

1875 – американец Джордж Грин запатентовал первую бормашину, которая работала от электрических батарей.

1886 – немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1893 – Бенц построил четырехколесный автомобиль, который стал основой для создания многих удачных гоночных машин.

1905 – в Южной Африке обнаружено крупнейший в мире алмаз “Куллинан” весом 3106 карат.

1918 – большевистские войска во главе с Михаилом Муравьева после штурма оккупировали Киев.

1945 – советские войска заняли польский город Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря. Позже концлагерь до 1949 года использовался как советский концлагерь.

1962 – в США запущен космическую станцию ​​”Рейнджер 3″, которая должна была доставить на Луну научное оборудование. Запуск завершился неудачно – станция прошла мимо спутник на расстоянии 40 000 км.

1965 – хинди становится официальным языком Индии.

1972 – югославка Вулович Весна остался жив после падения самолета с высоты 10 159 метров.

1980 – Канада объявила о бойкоте московской Олимпиады.

1983 – выпущена программа электронных таблиц Lotus 1-2-3.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Японией.

2000 – в Аргентине археологи нашли останки самого большого в истории нашей планеты динозавра.

2001 – в Черном море затонул украинский теплоход “Память Меркурия”, на борту которого было 54 человека. 12 человек погибли, 8 пропали без вести.

2003 – Вейхенмаер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 26 января отмечает день Ермила и Стратоника.

Что сегодня нельзя делать:

В этот день нужно простить своих обидчиков, и не ввязываться в новые ссоры. НЕ сплетничают, а не разносят ложные слухи, старайтесь говорить по делу.

Погодные приметы 26 января:

Если лес сильно шумит – скоро будет оттепель.

Кошка мордочку прячет – к морозам, лижет лапы – к солнечной погоды, по полу катается – к потеплению.

Если кот сел на подоконник и смотрит в окно – придется потепления.

Собака спит, свернувшись калачиком – к похолоданию, а вытянувшись – к оттепели.

Пение синицы у окна предвещает раннюю весну.

Именины в Елеазара, Петра, Иакова и Максима.