Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1093 — в день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна.

1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

1895 — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву (храм освячено у 1901 митрополитом Андреєм Шептицьким.

1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу “Фольксваген”.

1953 — почалося Норильське повстання політв’язнів.

1972 — у Москві підписано радянсько-американський договір про обмеження стратегічних озброєнь (ОСВ-1).

1995 — урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.

2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Яке сьогодні церковне свято:

26 травня вшановують пам’ять мучениці Глікерії діви та з нeю мученика Лаодикія.

Свята Гликерія жила у 2 столітті. Вона була дочкою колишнього мера міста. Сім’я переїхала з Риму в Траянополь. Згодом дівчина осиротіла.

Гликерія прийняла християнство й дала обітницю безшлюбності. За свою віру відрубали голову за наказом імператора Марка Аврелія.

Іменини святкують Олександр, Василь, Георгій, Глікерія, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Юрій, Урсула.