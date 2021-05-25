Про це повідомляє The Guardian.
В Україні “кривавий Місяць” можна буде побачити в четвер, 26 травня, о 14:14 за київським часом. Це буде перше затемнення Місяця за останні два роки. В цей момент Місяць наближається до Землі максимально близько і його видимість збільшується на 15%.
Після 26 травня почнеться “коридор затемнень”. Він триватиме до 10 червня. Тоді й відбудеться сонячне затемнення.
Спостерігати за “кривавим Місяцем” зможуть жителі Австралії, Північної Америки, Південної Америки, Південно-Східної Азії.
- 2 серпня 2027 року відбудеться сонячне затемнення – Місяць затулить Сонце і відкине свою тінь на Землю.