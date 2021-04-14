Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно заборонив грати 26 українським футболістам. Вони виступали у складі збірних команд "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомили в пресслужбі УАФ.

Так, “за поведінку, яка шкодить репутації футболу” Асоціація “довічно” заборонила низці футболістів здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну). Серед гравців, які потрапили під санкції:

Гарненко С. А,

Федотов Є. О.,

Пархоменко А. О.,

Охмат Є. І.,

Томазов С. С.,

Махно Я. М.,

Лагода А. О.,

Бессалов А. Л.,

Фролов В. В.,

Асьмаєв С. В.,

Бєлавін М. Є.,

Жарий С. С.,

Ткачєв А. С.,

Рябчинський В. С.,

Варванін О. О.,

Майборода О. О.,

Коновалов Р. В.,

Яковленко О. В.,

Єрьомін О. В.,

Циндрик С. О.,

Рудницький І. В.,

Бєбєнін В. М.,

Дрига С. С.,

Наумов Є. С., Захаров М. О.,

Зубахін І. О.

Футболісти можуть оскаржити таке рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше ніж за 10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.