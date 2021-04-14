Про це повідомили в пресслужбі УАФ.
Так, “за поведінку, яка шкодить репутації футболу” Асоціація “довічно” заборонила низці футболістів здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну). Серед гравців, які потрапили під санкції:
- Гарненко С. А,
- Федотов Є. О.,
- Пархоменко А. О.,
- Охмат Є. І.,
- Томазов С. С.,
- Махно Я. М.,
- Лагода А. О.,
- Бессалов А. Л.,
- Фролов В. В.,
- Асьмаєв С. В.,
- Бєлавін М. Є.,
- Жарий С. С.,
- Ткачєв А. С.,
- Рябчинський В. С.,
- Варванін О. О.,
- Майборода О. О.,
- Коновалов Р. В.,
- Яковленко О. В.,
- Єрьомін О. В.,
- Циндрик С. О.,
- Рудницький І. В.,
- Бєбєнін В. М.,
- Дрига С. С.,
- Наумов Є. С., Захаров М. О.,
- Зубахін І. О.
Футболісти можуть оскаржити таке рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше ніж за 10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.
- Збірна України з футболу не змогла переграти команду Казахстану у третьому турі відбірного турніру чемпіонату світу.