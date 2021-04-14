Про це повідомили в пресслужбі УАФ.

Так, “за поведінку, яка шкодить репутації футболу” Асоціація “довічно” заборонила низці футболістів здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну). Серед гравців, які потрапили під санкції:

  • Гарненко С. А,
  • Федотов Є. О.,
  • Пархоменко А. О.,
  • Охмат Є. І.,
  • Томазов С. С.,
  • Махно Я. М.,
  • Лагода А. О.,
  • Бессалов А. Л.,
  • Фролов В. В.,
  • Асьмаєв С. В.,
  • Бєлавін М. Є.,
  • Жарий С. С.,
  • Ткачєв А. С.,
  • Рябчинський В. С.,
  • Варванін О. О.,
  • Майборода О. О.,
  • Коновалов Р. В.,
  • Яковленко О. В.,
  • Єрьомін О. В.,
  • Циндрик С. О.,
  • Рудницький І. В.,
  • Бєбєнін В. М.,
  • Дрига С. С.,
  • Наумов Є. С., Захаров М. О.,
  • Зубахін І. О.

Футболісти можуть оскаржити таке  рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше ніж за  10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.