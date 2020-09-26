Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“В связи с трагедией, которая произошла в результате катастрофы военного самолета АН-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем траура”, – говорится в документе.

Отмечается, что в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

“Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, ни одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура”, – отметил Зеленский.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.