Rocket, ПЛАНЕТА Кино, Бизнес-конструктор Bolt, Franch TV, Concert UA, SUPERLUDI – главные директора, учредители, CMO и CEO этих компаний будут выступать для вас в режиме online с актуальными темами для бизнеса.

Сразу после регистрации на событие вы попадаете в закрытый Telegram-чат, где собраны все участники конференции. Это место, где вы найдете клиентов, партнеров, инвесторов и просто людей, которые знают, могут и хотят развиваться в digital и business сферах.

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