В этом году Украинский газовый форум - Восточноевропейское газовое партнерство проведут совместный онлайн мероприятие 27-28 октября.

Во время мероприятия будут рассмотрены рынки природного газа не только Украины, но и стран, с которыми торговля газом должна вырасти в ближайшие годы.

По-прежнему, на Форуме будут обсуждаться основные вопросы последних 12 месяцев в секторах добычи, транспортировки, переработки и торговли природным газом.

Отечественные и зарубежные эксперты также будут участвовать в обсуждении будущего отопительного сезона, геополитики природного газа и газов, к использованию которых в последнее время приковано все большее внимание мирового сообщества – водорода и биометана.

Посмотреть программу и зарегистрироваться можно перейдя по ссылке на сайт мероприятия: https://ukrgasforum.org/