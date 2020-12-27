Об этом сообщают #Буквы.

В США – День фруктового пирога, в КНДР – День социалистической Конституции, в Кыргызстане – День сотрудника паспортно-визовой службы.

Этот день в истории:

537 – В Константинополе, столице Византийской империи, освятили храм Святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира.

1932 – издано постановление ЦИК и СНК СССР о введении в СССР единой паспортной системы и “обязательной записи паспортов”. Крестьяне паспортов не получили.

1932 – в Нью-Йорке открылся крупнейший в мире театр искусств Radio City Music Hall, рассчитанный на 5945 мест.

1934 – Политбюро ЦК ВКП (б) приняло депортировать 2000 “антисоветских” семей из пограничных районов Украины.

1945 – В Нью-Йорке представители 28 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда. Первые финансовые операции МВФ начал 1 марта 1947.

1959 – от семи толчков землетрясения на севере Турции погибло более 50 000 человек, сотни тысяч жителей провинций Стамбул, Сивас и Самсун потеряли жилье и в течение всей зимы страдали от сильных морозов, которые порой достигали 30-ти градусов.

1978 – король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утвердил новую демократическую Конституцию – первую за предыдущие 50 лет.

1979 – советские военные убили президента Афганистана Амин.

1979 – По решению руководства СССР 75-тысячный контингент советских войск вошел на территорию Афганистана.

1991 – независимость Украины признали Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция.

1994 – запущен в эксплуатацию киевскую станцию ​​метро “Позняки”.

1997 – введен в эксплуатацию станцию ​​метро “Печерская”.

2008 – Под кодовым названием “Литой свинец” в секторе Газа началась антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.

Какой сегодня религиозный праздник:

Сегодня христиане чтят память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника. Святые мученики Фирс, Левко и Каллиник пострадали за Христа при императоре Деки (249-251) в Кесарии Вифинской.

Левко выразил упрек тогдашнем правителю за несправедливое преследование христиан. За это его подвергли пыткам и убили мечом. Фирс также был приговорен к жестоких пыток, но перенес их невредимым и по Божьему повелению мирно скончался.

Языческий жрец Каллиник, видя мужество и чудеса святого Фирса, уверовал во Христа и смело исповедовал истинную веру, за что и был убит мечом.

Народные приметы:

Какая погода сегодня такая и в феврале будет.

Если день теплый, то лето будет жарким.

Погода в течение дня меняется – к оттепели.

Если ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и снег пойдет.

Если ночью иней, то днем ​​будет снегопад.

Синие пятна над лесом – к снегу.

Если вороны всей стаей каркают, а гуси лапы под себя поджимают, жди похолодания.

Что нельзя делать сегодня:

Не стоит делать поспешных выводов.

Не отказывайте в помощи.

Не разговаривайте слишком громко и не кричите.

Именины у Фирса, Филимона, Ариана и Николая.