27 декабря в 20:00 состоится онлайн-церемония награждения победителей международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Песенная лирика". Узнайте первыми имена авторов песенной лирики, с которой появятся новые украинские песни.

Международный литературный конкурс “Коронация слова”, история успеха которого насчитывает 20 лет, является самым престижным украинским проектом, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен.

2009 учредители конкурса Татьяна и Юрий Логуш ввели номинацию для поэзии – “Песенная лирика”. Цель введения номинации – популяризация украинской музыки, благозвучного украинского языка. За десять лет конкурса открыто много новых имен, сотни стихов, звучат много известных песен, в частности, военных. Эти произведения удовлетворили потребности национальных радиостанций, увеличив украинский контент. Среди наиболее популярных современных авторов песенной лирики – Анатолий Матвийчук, Виктория Амелина, Тарас Антипович, Дарья Гладун, Оксана Шеренгова, Светлана Дидух-Романенко, Игорь Жук, Елена Иськова-Миклащук, Анна Коназюк, Юлия Мусаковська, Тала Пруткова, Ирина Сажинська, Оксана Самара , Олеся Синчук, Ирина Целик, Богдан Стельмах и многие другие.

В оценках литературоведов, например, Академика Николая Жулинского, директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины: “Коронация слова” создала “Третью волну” в истории украинской литературы.

“Коронация слова” – “Уникальный литературный и мультимедийный проект, которому нет аналогов в мире” (по словам Коэльо).

Главная цель конкурса – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра. И как следствие, наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра качественными фильмами и пьесами.

Смотрите церемонию онлайн на youtube-канале “Коронации слова”:

https://www.youtube.com/channel/UC3bCiXma3F3rbgKHWMzxJug