Сегодня, 27 июля, в мире отмечают: в Финляндии - День сони, в США - День перемирия ветеранов Корейской войны, День шотландского виски, День прогулки с домашними растениями, День крем-брюле, День ходьбы на ходулях, во Вьетнаме - День памяти жертв, на Острове Саба - Карнавальный понедельник, в Пуэрто-Рико - День Хосе Сельсо Барбосы, на Филиппинах - День Церкви Христа, в Сан-Марино отмечают Дни Средневековья.

Об этом рассказывают #Буквы.

Памятные даты 27 июля

27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в Нью-Хейвене впервые продал гамбургер. Популярным этот фаст-фуд стал в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе.

В 1965 году в США президент подписал закон, согласно которому на сигаретных пачках начали писать предупреждение о вреде курения.

В 2002 году во Львове произошла трагедия на авиашоу. В результате падения самолета Су-27 в толпу зрителей на Скниловском аэродроме погибли 77 человек, среди них – 28 детей. Пострадали около 250 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 июля чтит память апостола Акилы. Другие названия праздника: “Дозоры”, “Кочанник”. “Кочанник” потому, что с 27 июля начинали свертываться кочаны капусты.

Что сегодня можно делать

можно смело отправляться в дальнюю поездку – она будет удачной.

Что нельзя делать

Нельзя лениться;

Нельзя сидеть дома;

Нельзя употреблять алкоголь;

Нельзя подходить к высоким деревьям;

Нельзя садиться за руль автомобиля;

При грозе не выходите из дома – может ударить молния.

Если в поле встретите животных, детей или птиц, остерегайтесь. Считается, что это может быть нечисть, которая специально превращается в других существ.

Приметы на 27 июля

Листья краснеют на деревьях – будет хороший урожай грибов;

Ярко-красное солнце на закате – ожидаются осадки;

Сухой день – осень будет теплой;

Дождит – еще семь дней будут ливни.

27 июля именины Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая и Ивана.