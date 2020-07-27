Об этом рассказывают #Буквы.
Памятные даты 27 июля
27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в Нью-Хейвене впервые продал гамбургер. Популярным этот фаст-фуд стал в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе.
В 1965 году в США президент подписал закон, согласно которому на сигаретных пачках начали писать предупреждение о вреде курения.
В 2002 году во Львове произошла трагедия на авиашоу. В результате падения самолета Су-27 в толпу зрителей на Скниловском аэродроме погибли 77 человек, среди них – 28 детей. Пострадали около 250 человек.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 27 июля чтит память апостола Акилы. Другие названия праздника: “Дозоры”, “Кочанник”. “Кочанник” потому, что с 27 июля начинали свертываться кочаны капусты.
Что сегодня можно делать
можно смело отправляться в дальнюю поездку – она будет удачной.
Что нельзя делать
- Нельзя лениться;
- Нельзя сидеть дома;
- Нельзя употреблять алкоголь;
- Нельзя подходить к высоким деревьям;
- Нельзя садиться за руль автомобиля;
- При грозе не выходите из дома – может ударить молния.
- Если в поле встретите животных, детей или птиц, остерегайтесь. Считается, что это может быть нечисть, которая специально превращается в других существ.
Приметы на 27 июля
Листья краснеют на деревьях – будет хороший урожай грибов;
Ярко-красное солнце на закате – ожидаются осадки;
Сухой день – осень будет теплой;
Дождит – еще семь дней будут ливни.
27 июля именины Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая и Ивана.