27 мая во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. В этот день, согласно народному календарю, принято наблюдать за приходом лета, вспоминая о Сидоре Огуречнике.

#Буквы собрали интересные факты о сегодняшних праздниках.

27 мая в России и Кыргызстане празднуют День библиотек, В Нигерии и ЮАР – День защиты детей, в Боливии – День матери.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом (World Multiple Sclerosis Day)

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом или Всемирный день рассеянного склероза.

Он был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.

С каждым годом болезнь поражает все больше людей. По данным специалистов, примерно 2,3 млн. человек по всему миру имеют диагноз – рассеянный склероз, но количество страдающих от этой болезни людей больше, так как много случаев остается невыявленными.

Православные праздники 27 мая

В этот день, согласно народному календарю, вспоминают Сидора Бокогрея (Сидора Огуречника). Сегодня нужно быть внимательными к погоде, ведь весна отступает, а приходит лето. Говорят, что холодные ветра уходят именно на Сидора, а вместо них прилетают ласточки, – как символ тепла.

Верующие православной церкви чтут память двух святых: мученика Исидора Хиосского и чудотворца Исидора Твердислова. Другие названия праздника: “Сиверы”, “Сидоры”, “Сидор Огуречник”. Бокогреем день прозвали потому, что с 27 мая переставали дуть северные холодные ветра – “сиверы”. Наши предки говорили: “На день Сидора отойдут все сиверы”.

В этот день принято сажать огурцы и лен. Первый посев льна нужно было связать с первым кукованием кукушки.

Народные приметы на Сидора Огуречника: что нельзя делать

Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.

Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди.

Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.

Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.

Пасмурная погода – урожая не будет.

Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

Что нельзя делать:

Не стоит спать на одной подушке разным людям, даже супругам. Считается, что весь следующий день будут путаться мысли и ничего хорошего не выйдет.

Не рекомендуется возвращаться с полпути домой.

Если же, заходя домой, вы споткнулись, нужно переступить три раза с ноги на ногу. Только тогда можно войти в дом. Если проигнорировать этот совет, вскоре может случиться большая ссора с близкими.

Нельзя ходить в одной и той же одежде весь день. Переодеться лучше днем. Причем ношеный наряд нужно тут же постирать.

Если вы хотите, чтоб увиденное во сне сбылось, никому не рассказывайте о нем. Лучше запишите и постарайтесь обдумать.

27 мая: этот день в истории

1647 — в штате Массачусетс повешена первая ведьма — Ача Янг (Alse Young).

1657 — Священная Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

1679 — в Англии принят Habeas Corpus Act — акт о гарантиях прав личности.

1703 — заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.

1753 — завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1794 — императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.

1844 — послана первая депеша по способу Морзе.

1895 — английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1916 — президент США Вудро Вильсон призвал после войны создать Лигу Наций.

1920 — образование Татарской АССР.

1921 — Афганистан стал независимым государством.

1950 — теледебют певца Фрэнка Синатры на канале NBC.

1973 — СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Началась эпоха Авторского Права.

1993 — отмена в России уголовного преследования геев.

Именинники 27 мая

1859 – Панас Саксаганский, актер и режиссер, театральный деятель, основатель Народного театра в Киеве.

1922 — Кристофер Ли, английский актер и певец, мастер озвучивания фильмов.

1923 — Генри Киссинджер, американский государственный деятель, лауреат Нобелевской премии мира.

1930 — Джон Барт, американский писатель-постмодернист.

1956 — Джузеппе Торнаторе, итальянский кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель “Оскара”.

1990 — Крис Колфер, американский актер, обладатель премии “Золотой глобус”.

С днем ангела поздравления принимают Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.