Около 27 миллионов американских граждан могут потерять медицинскую страховку, так как имеют работы в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

27 миллионов американцев потеряют медстраховки по причине того, что были уволены или их отправили в вынужденный отпуск в связи с коронавирусом. Теперь им нечем платить страховые взносы. Они были застрахованы через работодателя, а из-за потери работы не будет действовать и страховой договор.

Из них 21 миллион граждан смогут претендовать на государственную медицинскую помощь. остальные могут остаться вообще без страховки из-за различных бюрократических сложностей.

Соответствующие подсчеты представили в Фонде семьи Кайзер.

По факту, 12,7 миллионов американцев смогут претендовать на получение Medicaid – государственной медицинской страховки, которая покрывает большинство случаев обращения к врачу. Еще 8,4 миллионов американцев смогут претендовать на получение определенной субсидии для покупки страховки на биржах Закона о доступном медицинском обслуживании.

При таком раскладе, 5,7 миллионов американцев будут вынуждены самостоятельно платить за медицинские услуги, что очень дорого для безработных. Они могли бы продолжить страхование от работодателей через программу COBRA, но им пришлось бы заплатить всю госвыплату, которая в среднем составляет 7 188 долларов на человека или 20 576 долларов на семьи из четыре человека.

Стоит отметить, что на протяжении последних семи недели каждый пятый американец, то есть 33 миллиона населения, подали заявки на получение пособий по безработице. Уровень безработицы в стране вырос до 14,7%.