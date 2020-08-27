В четверг, 27 августа, в Украине заканчивается Успенский пост. Это значит, что пришла пора свадеб и прочих празднований.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Молдове сегодня День независимости, в Иране – День фармацевта, в России – День кино.

Православные праздники 27 августа

В этот день православная церковь чтит память пророка Михея, а также отмечает перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.

В народе почитают Михея Тиховея или Камнеклада. В этот день с особым уважением относились к строителям и каменщикам, нельзя было им не угодить. Также на Михея завершался Успенский пост, начинался осенний мясоед и пора свадеб.

Михей – пророк из числа “малых” в Библии. Согласно историческим данным, он жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. Именно он одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.

В народе Михея прозвали Тиховием, поскольку в этот день было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.

Говорили, что Михей покровительствует тем, кто хочет приобрести жилье.

В этот день завершается Успенский пост – наступает пора Мясоеда. Играют свадьбы и говорят, что Михеев день – это последняя возможность в этом году посвататься к понравившейся девушке.

Приметы на Михея: что нельзя делать

В этот день дули довольно сильные ветры, по которым люди судили о погоде на следующие дни. На полях можно было сеять озимые. По астрономическому календарю это было начало осени. С деревьев начинает облетать листья, а воздух с каждым днем становится все прохладнее.

Если предложат сегодня какой-то товар, то не отказывайте торговцам. Все, что вы купите сегодня, принесет вам счастье и удачу. Торговца желательно еще чем-то угостить, чтобы он пошел не только с деньгами, но и не голодным.

Тихий ветер на Михея – осень обещает сухую и солнечную погоду.

Сильный ветер на Михея принесет ненастье.

Если на Михея день ясный, то осень будет ветреной.

Тихий ветер в саду – сухая осень в лесу.

Если журавли улетели в теплые края, то к середине октября мороз ударит. Если нет, то зима позже придет.

Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет.

Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.

Сильный ветер после долгого затишья – к дождю.

Утренняя заря ярко-красного цвета – к сильному ветру.

Если этот день выпадает на новолуние, то через неделю погода может кардинально измениться.

Что нельзя делать:

нельзя работать с тестом и делать выпечку, иначе в семью придет бедность;

повышать голос и кричать;

напиваться и безобразничать;

рассказывать о своих кошмарные сновидения до захода солнца;

не уместно насмехаться над другими людьми и их профессий, ведь это вернется к вам бумерангом.

27 августа: этот день в истории

1666 — принят план реконструкции кафедрального собора Святого Павла, предложенный архитектором Кристофером Реном.

1855 — в Лондоне продемонстрирована походная кухня, на которой пищу для батальона приготовили, используя 21 кг дров вместо обычных 800 кг.

1859 — полковник Эдвин Дрейк (Edwin Laurentine Drake) близ американского города Тайтатствилла (штат Пенсильвания) пробурил первую нефтяную скважину. Эта дата считается началом развития американской нефтяной промышленности.

1875 — Лекок де Буабодран открывает предсказанный Менделеевым элемент галлий.

1955 — вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса на 198 страницах.

Именинники 27 августа

1770 — Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ.

1856 — Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, деятель революционного движения.

1871 — Теодор Драйзер, американский писатель и общественный деятель.

1877 – Чарльз Роллс, английский автомобилист, авиатор, основатель фирмы “Роллс-Ройс”.

1902 — Юрий Яновский, украинский писатель, драматург.

1941 – Богдан Ступка, актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999—2001).

1983 — Джамала, украинская певица, победительница конкурса “Евровидение-2016”.