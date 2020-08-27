#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
В Молдове сегодня День независимости, в Иране – День фармацевта, в России – День кино.
Православные праздники 27 августа
В этот день православная церковь чтит память пророка Михея, а также отмечает перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.
В народе почитают Михея Тиховея или Камнеклада. В этот день с особым уважением относились к строителям и каменщикам, нельзя было им не угодить. Также на Михея завершался Успенский пост, начинался осенний мясоед и пора свадеб.
Михей – пророк из числа “малых” в Библии. Согласно историческим данным, он жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. Именно он одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.
В народе Михея прозвали Тиховием, поскольку в этот день было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.
Говорили, что Михей покровительствует тем, кто хочет приобрести жилье.
В этот день завершается Успенский пост – наступает пора Мясоеда. Играют свадьбы и говорят, что Михеев день – это последняя возможность в этом году посвататься к понравившейся девушке.
Приметы на Михея: что нельзя делать
В этот день дули довольно сильные ветры, по которым люди судили о погоде на следующие дни. На полях можно было сеять озимые. По астрономическому календарю это было начало осени. С деревьев начинает облетать листья, а воздух с каждым днем становится все прохладнее.
Если предложат сегодня какой-то товар, то не отказывайте торговцам. Все, что вы купите сегодня, принесет вам счастье и удачу. Торговца желательно еще чем-то угостить, чтобы он пошел не только с деньгами, но и не голодным.
- Тихий ветер на Михея – осень обещает сухую и солнечную погоду.
- Сильный ветер на Михея принесет ненастье.
- Если на Михея день ясный, то осень будет ветреной.
- Тихий ветер в саду – сухая осень в лесу.
- Если журавли улетели в теплые края, то к середине октября мороз ударит. Если нет, то зима позже придет.
- Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет.
- Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.
- Сильный ветер после долгого затишья – к дождю.
- Утренняя заря ярко-красного цвета – к сильному ветру.
- Если этот день выпадает на новолуние, то через неделю погода может кардинально измениться.
Что нельзя делать:
- нельзя работать с тестом и делать выпечку, иначе в семью придет бедность;
- повышать голос и кричать;
- напиваться и безобразничать;
- рассказывать о своих кошмарные сновидения до захода солнца;
- не уместно насмехаться над другими людьми и их профессий, ведь это вернется к вам бумерангом.
27 августа: этот день в истории
1666 — принят план реконструкции кафедрального собора Святого Павла, предложенный архитектором Кристофером Реном.
1855 — в Лондоне продемонстрирована походная кухня, на которой пищу для батальона приготовили, используя 21 кг дров вместо обычных 800 кг.
1859 — полковник Эдвин Дрейк (Edwin Laurentine Drake) близ американского города Тайтатствилла (штат Пенсильвания) пробурил первую нефтяную скважину. Эта дата считается началом развития американской нефтяной промышленности.
1875 — Лекок де Буабодран открывает предсказанный Менделеевым элемент галлий.
1955 — вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса на 198 страницах.
Именинники 27 августа
1770 — Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ.
1856 — Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, деятель революционного движения.
1871 — Теодор Драйзер, американский писатель и общественный деятель.
1877 – Чарльз Роллс, английский автомобилист, авиатор, основатель фирмы “Роллс-Ройс”.
1902 — Юрий Яновский, украинский писатель, драматург.
1941 – Богдан Ступка, актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999—2001).
1983 — Джамала, украинская певица, победительница конкурса “Евровидение-2016”.