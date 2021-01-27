27 января мир отмечает День шелфи (полка) в библиотеке, День танца со своей тенью.

Об этом рассказывают #Буквы.

27 января мир вспоминает жертв Холокоста.

Этот день в истории:

1859 – Оттаву объявлено столицей Канады.

1860 – впервые опубликовано полное издание “Кобзаря” Тараса Шевченко.

1880 – Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.

1918 – на экраны США вышел фильм “Тарзан из племени обезьян” с Элмо Линкольном в главной роли.

1921 – Польша признала независимость Литвы.

1926 – в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бейрд провел публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения – телевизора.

1967 – во время репетиции полета в месяц загорелся американский корабль Аполлон-1. Все члены экипажа, – Гас Гриссом, Эдвард Хиггинс Уайт и Роджер Чаффи погибли.

1967 – США, Великобритания и Советский Союз заключили международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.

1973 – в Париже подписано соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

1983 – в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который простирается между островами Хонсю и Хоккайдо.

1992 – Зимбабве признала независимость Украины.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.

2000 – в Египте парламент принял закон, позволяющий женщине подавать на развод.

Какой сегодня религиозный праздник

27 января православная церковь отмечает именины Святой равноапостольной Нины – грузинской просветительницы.

Что нельзя делать:

Нельзя думать о плохом;

Нельзя ссориться;

Нельзя желать кому-то зла

Нельзя поддаваться вредным привычкам;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Не стоит стричь волосы – это принесет неудачу.

Нельзя выходить на улицу до рассвета.

Народные приметы

Если утром слышать пение птиц, то скоро оттепель;

Если в этот день на деревьях видно иней, то придется потепление;

Если облачная погода, то морозы задержатся.

27 января именины отмечают владельцы таких имен: Нина, Павел, Андрей, Агния, Ярема, Сергей, Еремей, Аристарх, Остап и Вениамин.