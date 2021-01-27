Об этом рассказывают #Буквы.
27 января мир вспоминает жертв Холокоста.
Этот день в истории:
1859 – Оттаву объявлено столицей Канады.
1860 – впервые опубликовано полное издание “Кобзаря” Тараса Шевченко.
1880 – Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.
1918 – на экраны США вышел фильм “Тарзан из племени обезьян” с Элмо Линкольном в главной роли.
1921 – Польша признала независимость Литвы.
1926 – в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бейрд провел публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения – телевизора.
1967 – во время репетиции полета в месяц загорелся американский корабль Аполлон-1. Все члены экипажа, – Гас Гриссом, Эдвард Хиггинс Уайт и Роджер Чаффи погибли.
1967 – США, Великобритания и Советский Союз заключили международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.
1973 – в Париже подписано соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
1983 – в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который простирается между островами Хонсю и Хоккайдо.
1992 – Зимбабве признала независимость Украины.
1992 – Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.
2000 – в Египте парламент принял закон, позволяющий женщине подавать на развод.
Какой сегодня религиозный праздник
27 января православная церковь отмечает именины Святой равноапостольной Нины – грузинской просветительницы.
Что нельзя делать:
- Нельзя думать о плохом;
- Нельзя ссориться;
- Нельзя желать кому-то зла
- Нельзя поддаваться вредным привычкам;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- Не стоит стричь волосы – это принесет неудачу.
- Нельзя выходить на улицу до рассвета.
Народные приметы
- Если утром слышать пение птиц, то скоро оттепель;
- Если в этот день на деревьях видно иней, то придется потепление;
- Если облачная погода, то морозы задержатся.
27 января именины отмечают владельцы таких имен: Нина, Павел, Андрей, Агния, Ярема, Сергей, Еремей, Аристарх, Остап и Вениамин.