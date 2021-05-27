Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1753 — завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.
1821 — заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.
1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор.
1900 — на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва.
1916 — президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.
1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.
1930 — Річард Дрю запатентував “прозору целофанову липку стрічку” — скотч.
1933 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Три поросяти”.
1934 — в СРСР введено звання “заслужений майстер спорту”.
1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.
1944 — в Парижі відбулася прем’єра спектаклю Жана-Поля Сартра “Виходу немає”.
1950 — теледебют Френка Синатри на каналі “NBC”. Він виступав разом з коміком Бобом Гоупом.
1973 — СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р.
1977 — затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).
2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква вшановує пам’ять мученика Ісидора Хіоського. Ще в цей період починався посів огірків.
Прикмети погоди:
Якщо день гарний, то огірків буде багато.
Холодний день – до холодного літа.
Ластівки високо літають – до ясної погоди без опадів, низько – до дощу.
Сьогодні іменини у Максима, Петра, Микити, Василя, Марії та Івана.