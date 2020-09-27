Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День матери Золотой звезды, День шоколадного молока, День говяжьей тушенки, День «Раздави банка», в Канаде – День без оправданий, в Казахстане – День труда, в Монголии – День телевидения, в Кыргызстане – День донора крови, в Туркменистане – День независимости, в Словакии – День железнодорожника, в Мексике – День окончания войны за независимость, в Бельгии – День французского сообщества, в Эфиопии – Праздник Мескельского креста.
Памятные даты 27 сентября
1781 – на территории Левобережной Украины (бывшей Гетманщины) власть Российской империи образовала Киевское, Черниговское, Новгород-Северское наместничества.
1802 – российский император Александр I своим указом частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права, отмененного Екатериной II.
1825 – в Великобритании началось движение первой железной дорогой – поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час.
1885 – в Харькове открыт Южнороссийский технологический институт – один из первых в Российской империи высшее техническое учебное заведение.
1893 – в Джерси-Сити начали издавать первый за океаном украинский печатный орган – газету “Свобода” (Украинская газета с длинной историей).
1895 – шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписал завещание, по которому его наследие было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесших наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и всеобщего мира (Нобелевская премия).
1920 – Симон Петлюра подписал приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине.
1920 – Нестор Махно заключил союз с Красной Армией.
1937 – в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.
1939 – немцы захватили Варшаву.
1940 – заключен Тройственный (Берлинский) пакт между Третьим Рейхом, Королевством Италия и Японской империей, которым было создано военный союз, известный как “Страны Оси».
1941 – в оккупированном нацистами Киеве обнародован приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра “для эвакуации”.
1941 – Сирийская Республика провозгласила независимость.
1961 – Сьерра-Леоне стала сотой государством-членом ООН.
1977 – запущена первая атомная электростанция Украинской ССР – Чернобыльская АЭС.
1998 – основана компания Google.
2001 – правительство Норвегии основал международную премию за математические исследования – абелевская премия
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Также день называют “Вырий”, “Третьи осенины”, “Ставров день”.
Что сегодня нельзя делать
Не стоит заключать брак – он будет недолгим. Нельзя ругаться и вредить людям. Следует соблюдать строгий пост: нельзя есть мясо и молочные продукты. Нежелательно ходить в лес.
Приметы на 27 сентября
- Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- дует северный ветер – следующее лето будет теплым;
- заморозки – к ранней зиме;
- ясно и тепло – холода наступят нескоро;
- резко похолодало – весна будет ранней.
27 сентября именины
Именины у Ивана, Винцента, Дамианта и Космы.