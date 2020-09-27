Сегодня, 27 сентября, в Украине отмечают День туризма, День машиностроителя, День воспитателя и всех дошкольных работников.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День матери Золотой звезды, День шоколадного молока, День говяжьей тушенки, День «Раздави банка», в Канаде – День без оправданий, в Казахстане – День труда, в Монголии – День телевидения, в Кыргызстане – День донора крови, в Туркменистане – День независимости, в Словакии – День железнодорожника, в Мексике – День окончания войны за независимость, в Бельгии – День французского сообщества, в Эфиопии – Праздник Мескельского креста.

Памятные даты 27 сентября

1781 – на территории Левобережной Украины (бывшей Гетманщины) власть Российской империи образовала Киевское, Черниговское, Новгород-Северское наместничества.

1802 – российский император Александр I своим указом частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права, отмененного Екатериной II.

1825 – в Великобритании началось движение первой железной дорогой – поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час.

1885 – в Харькове открыт Южнороссийский технологический институт – один из первых в Российской империи высшее техническое учебное заведение.

1893 – в Джерси-Сити начали издавать первый за океаном украинский печатный орган – газету “Свобода” (Украинская газета с длинной историей).

1895 – шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписал завещание, по которому его наследие было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесших наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и всеобщего мира (Нобелевская премия).

1920 – Симон Петлюра подписал приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине.

1920 – Нестор Махно заключил союз с Красной Армией.

1937 – в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.

1939 – немцы захватили Варшаву.

1940 – заключен Тройственный (Берлинский) пакт между Третьим Рейхом, Королевством Италия и Японской империей, которым было создано военный союз, известный как “Страны Оси».

1941 – в оккупированном нацистами Киеве обнародован приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра “для эвакуации”.

1941 – Сирийская Республика провозгласила независимость.

1961 – Сьерра-Леоне стала сотой государством-членом ООН.

1977 – запущена первая атомная электростанция Украинской ССР – Чернобыльская АЭС.

1998 – основана компания Google.

2001 – правительство Норвегии основал международную премию за математические исследования – абелевская премия

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Также день называют “Вырий”, “Третьи осенины”, “Ставров день”.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит заключать брак – он будет недолгим. Нельзя ругаться и вредить людям. Следует соблюдать строгий пост: нельзя есть мясо и молочные продукты. Нежелательно ходить в лес.

Приметы на 27 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дует северный ветер – следующее лето будет теплым;

заморозки – к ранней зиме;

ясно и тепло – холода наступят нескоро;

резко похолодало – весна будет ранней.

27 сентября именины

Именины у Ивана, Винцента, Дамианта и Космы.