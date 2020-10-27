Во вторник, 27 октября, в мире отмечают День аудиовизуального наследия, День трудотерапии, День посадки деревьев и не только.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage) был учрежден ЮНЕСКО в 2005 году в честь годовщины принятия в 1980 году “Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности”. К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи.

Всемирный день трудотерапии – отмечается ежегодно 27 октября с целью повысить осведомленность общества об особой работе трудотерапевтов, улучшающих здоровье, обеспечивающих лечение, уход, реабилитацию, повышающих качество жизни людей.

День посадки деревьев – экологический праздник проводится в Алжире.

Православные праздники 27 октября

27 октября православная церковь почитает память Параскевы Сербской или Параскевы Пятницы – христианской святой, прославившейся своим аскетизмом. В переводе с греческого ее имя означает “пятница”.

Родилась Параскева в X веке в городе Епиват (нынешняя Турция). После смерти родителей девушка раздала полученное наследство и переехала в Константинополь, где приняла монашеский постриг и прожила пять лет. Потом она отправилась на Святую землю, чтобы поклониться святыням. После паломничества жила отшельницей в Иорданской долине.

Ее почитают, как хранительницу женских традиций, целительницу болезней, заступницу беременных и рожениц, а также хозяйку земной влаги.

На Прасковью люди задабривали домового – для него во дворе на ночь оставляли пищу. Считалось, что домовой защищает домашний скот от болезней, поэтому с ним нужно иметь хорошие отношения.

В день Прасковьи из пшеницы нового урожая варили кашу, которую заправляли свежим льняным маслом.

Во время обрядовой трапезы благодарили Господа за свежее льняное масло и новое пшено.

Незамужние девушки молились святой, чтобы та помогла найти им вторую половинку как можно быстрее. И проводили специальные для этого дня ритуалы.

Приметы

Если сухо и ветрено, то следующее лето будет сухим и не сильно урожайным.

На Грязниху не бывает сухо.

Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.

Если на Параскеву большая грязь, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.

Яркое звездное небо – к богатому урожаю.

Вороны раскаркались – к оттепели.

Дождь в этот день сулит хороший урожай пшеницы в следующем году. Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.

Пасмурная и снежная погода предвещает ненастье в конце мая.

Лес инеем покрылся – в следующем году овес уродится.

Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.

Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине – морозная.

Что нельзя делать

Запрещено работать, прясть, стирать, пахать, чтобы “не запылить Параскеву и не засорить ей глаза”. В народе верили, что если нарушать запрет, то святая накажет болезнями.

Также было запрещено веселиться, потому что считалось, что “кто на Параскеву много смеется, тот в старости будет много плакать”.

Беременным женщинам в этот день нельзя было расчесывать волосы, так как считалось, что можно разозлить святую и лишиться ее помощи.

Нельзя прясть. По легенде, тот, кто в день Параскевы Пятницы сядет за прялку, будет рано лишен зрения.

Именинники: Игнат, Назар, Никита, Николай, Прасковья.

27 октября: этот день в истории

1959 – в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС “Луна-3”.

1951 – впервые при лечении рака была применена радиация.

Кто родился 27 октября

1728 – Джеймс Кук, английский мореплаватель и первооткрыватель.

1782 – Никколо Паганини, итальянский скрипач-виртуоз, композитор.

1811 – Айзек Зингер, американский изобретатель швейной машинки.

1944 – Николай Караченцов, советский актер театра и кино.

1978 – Ванесса Мэй, британская скрипачка и композитор.