27 октября 1937 года начались массовые расстрелы в урочище Сандармох (юг Карелии, Россия). Среди 1111 узников Соловецкой тюрьмы расстреляли 290 украинцев, среди которых были политики и писатели, общественные и культурные деятели.

#Буквы собрали информацию о том, как это происходило и почему этот период назвали “расстрелянным возрождением”.

Сандармох – лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия (площадь около 10 гектаров).

Среди жертв расстрелов – преимущественно спецпоселенцы и заключенные с Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей системы ГУЛАГ СССР, а также жители окрестных сел.

Всего на этой территории обнаружено 236 расстрельных ям.

Известные украинцы, которых расстреляли в Сандармохе

В 1937 году, 27 октября, а затем с 1 по 4 ноября в урочище Сандармох капитан Матвеев расстрелял “Соловецкий этап”. Это 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения. Среди них было 290 украинцев, многие из которых были известными. Больше всего расстрелов выпало на первые дни ноября. 3 ноября было расстреляно 134 человека, все, как отмечалось в “расстрельных списках” – “украинские буржуазные националисты”.

Это было частью Большого сталинского террора. 5 августа 1937 года начало действовать постановление Политбюро ЦК ВКП (б) “Об антисоветских элементах”. Началось массовое уничтожение людей, которых советская власть определила “врагами народа”: ученых, художников, инженеров, военных.

В частности, театрал Лесь Курбас, писатель Николай Кулиш, писатель и лидер неоклассиков Николай Зеров, писатель Марк Вороной, писатель Валерьян Пидмогильный, политик Сергей Грушевский, политик, премьер-министр УНР Владимир Чеховский, писатели и общественные и культурные деятели Антон, Остап и Богдан Крушельницкие, поэт Павел Филиппович, поэт Алекса Влызько, Валерьян Полищук, актер Алекса Слисаренко, писатель Михаил Яловой и другие. Учитывая, что расстреляли украинских интеллигентов, которые были движущей силой тогдашнего культурного центра страны, этот период назвали “расстрелянным возрождением”.

В то время массовые расстрелы политиков, актеров, писателей, активистов, переводчиков – посвятили 20-летию Октябрьской революции.

Также среди убитых – священник из Ватикана, который собирал данные о нарушениях прав человека в Советском Союзе.

В общем, за указанный период, в Сандармохе расстреляли около 7000 человек. Это были представители 60 национальностей и девяти религиозных конфессий. Среди них больше 677 украинцев.

Органы НКВД, а затем МГБ, КГБ СССР и ФСБ РФ скрывали место массовых убийств от родственников погибших и общественности. Много лет существовало предположение, что людей утопили в Белом море.

Как нашли братскую могилу в Сандармохе

В 1995 году усилиями директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра “Мемориал” Вениамина Иоффе в архивах Регионального управления ФСБ РФ в Архангельске найдены оригиналы документов, в частности “альбом” расстрельных протоколов. Ответственным за выполнение приговоров и одним из непосредственных исполнителей массовых убийств в течение 27 октября и 1-4 ноября 1937 был капитан госбезопасности Михаил Матвеев, заместитель начальника АГУ УНКВД Ленинградской области.

В этот день в 1997 году, в 60-ю годовщину расстрелов, в Сандармохе впервые провели Дни памяти. Именно в тот год впервые было доказано, что там устроили братскую могилу для сотен умерших. Тогда на место кровавого расстрела приехали делегаты от Украины. Среди них были писатель Евгений Сверстюк, писатель Иван Драч, актрисы Лариса и Татьяна Крушельницкая. На месте массовых расстрелов украинцы пели песни и читали отрывки из произведений погибших собратьев. Тогда же на этом месте был установлен деревянный украинский крест.

В 2004 году Общество украинской культуры “Калина” за счет мирового украинства построило гранитный казацкий крест “Убиенным сыновьям Украины” (авторы Николай Малышко и Назар Билык).

27 октября 2017, в 80-ю годовщину массовых расстрелов украинской интеллигенции в урочище Сандармох (27.10 – 04.11.1937), было объявлено Днем памяти, который отмечался в Украине на государственном уровне.