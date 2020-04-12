Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 174 случая;
- Волынская область – 71 случай;
- Днепропетровская область – 58 случаев;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 74 случая;
- Закарпатская область – 82 случая;
- Запорожская область – 83 случая;
- Ивано-Франковская область – 291 случай;
- Кировоградская область – 118 случаев;
- Киев – 416 случаев;
- Киевская область – 159 случаев;
- Львовская область – 111 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 2 случая;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 25 случаев;
- Ровенская область – 119 случаев;
- Сумская область – 73 случая;
- Тернопольская область – 243 случая;
- Харьковская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 432 случая;
- Черкасская область – 99 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
Всего с начала 2020 года поступило 10 432 сообщений о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на 11 апреля в Вооруженных силах Украины подтвердили еще 7 случаев заражения коронавирусом COVID-19.