По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 174 случая;

Волынская область – 71 случай;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 74 случая;

Закарпатская область – 82 случая;

Запорожская область – 83 случая;

Ивано-Франковская область – 291 случай;

Кировоградская область – 118 случаев;

Киев – 416 случаев;

Киевская область – 159 случаев;

Львовская область – 111 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 2 случая;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 25 случаев;

Ровенская область – 119 случаев;

Сумская область – 73 случая;

Тернопольская область – 243 случая;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черновицкая область – 432 случая;

Черкасская область – 99 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

Всего с начала 2020 года поступило 10 432 сообщений о подозрении на COVID-19.