Сегодня, 28 апреля, в мире отмечает совершенно разные праздники – от Дня охраны труда до Дня биологических часов.

#Буквы собрали интересные факты о сегодняшних праздниках.

Праздники 28 апреля: что отмечают в мире

В этот день Организация объединенных наций (ООН) проводит Всемирный день охраны труда. В России сегодня День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности) и День работников скорой медицинской помощи.

Также в мире отмечают День обнаружения гена биологических часов, День рождения воздушного кондиционера и День “Заплати вперед”.

В США празднуют День супергероев, День черничного пирога, День чтения великих поэтов.

В Израиле – День памяти павших. В Сардинии – День нации. В Японии – День восстановления суверенитета. В Барбадосе – День национальных героев. В Афганистане – День исламской революции. В Канаде – День траура по рабочим. В Уоллисе и Футуне – День святого Пьера Шанеля.

28 апреля: церковные праздники

Сегодня, по народному календарю, Пудов день. Православные почитают учеников и последователей святого Павла – апостолов от семидесяти Пуда, Аристарха и Трофима. По преданию, они вместе со святым Павлом проповедовали слово Божие.

Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, который организовывал многочисленные гонения на христиан.

В этот день принято осматривать пчелиные ульи. Знахари и целители собирают почки рябины и калины, если они еще не распустились. После того как почка раскроется, она уже считается непригодной для применения в лечении. Если на этих растениях уже распустились цветы, то собирают их. Если человека мучает зубная боль, то он должен погрызть веточку рябины и попросить дерево избавить его от страдания.

Приметы 28 апреля: что можно или нельзя делать

Грачи разыгрались – к теплой и солнечной погоде.

Красная заря – к дождю или ветру.

В оврагах лужи замерзли – сложно будет собрать урожай.

Ольха уже зацвела – можно сеять гречиху.

Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.

Ночью холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.

Нельзя в этот день работать допоздна — сильное несчастье призовешь.

Луна или солнце при восходе и закате как бы искажаются – примета, извещающая о том, что будет тепло.

Кулики прилетели – весна уже к середине подходит.

В это время больше всего работают пчеловоды. На Пуда на пасеке уже выносят первые улья. Есть даже поговорка: “На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда”.

Убивать пчел на Пуда – к большим неприятностям.

Кроме этого, 28 апреля – Радоница, то есть поминальный день. В связи с общенациональным карантином из-за коронавируса, ходит на кладбища не рекомендуется.

Потому сегодня принято “кормить” усопших добрыми делами, раздавать милостыню, но при этом надо назвать имя покойного и просить молиться за него.

Не рекомендуется поминать умерших алкоголем – только молитвой; устраивать “банкеты” на кладбище.

В этот день нельзя много работать, особенно по дому – стирать, шить, убирать; работать в огороде и саду; ругаться и кричать; обманывать; отказывать в помощи; ломать молодые ветки на деревьях, особенно калины и рябины – иначе, мол, зубной болью человек страдать будет.

Также сегодня нельзя венчаться, так как по вторникам и четвергам накануне постных дней обрядов венчания не проводят.

28 апреля: день в истории

В 1686 году Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда “Математические начала натуральной философии”.

В 1784 году изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.

В 1847 году, следуя из Лондондерри в Квебек, потерпел кораблекрушение британский парусник Exmouth. Погибли 248 человек.

1908 году была основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

В 1914 году в США был запатентован воздушный кондиционер.

В 1945 году были казнены итальянский диктатор Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи.

В 1967 году американский боксер Кассиус Клей (в будущем Мухаммед Али) был лишен права участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США.

В 2001 году состоялся полет первого космического туриста – американца Денниса Тито.

Именинники 28 апреля

День ангела сегодня отмечают Анастасия и Василиса, а также Александр, Андрей и Аристарх, Виктор, Кондрат, Леонид и Лукьян, Савва и Севастьян, Трофим и Федор.

В этот же день родились такие знаменитости:

1868 — выдающийся украинский математик, создатель геометрии чисел, внес значительный вклад в развитие современной информатики Георгий Вороной.

1900 — нацистский военный преступник Генрих Мюллер.

1908 — немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер (спас в годы войны 1100 евреев).

1916 — итальянский автопромышленник, создатель элитных автомобилей спортивного класса Ферруччо Ламборгини.

1974 — испанская киноактриса Пенелопа Крус.

1981 — американская актриса Джессика Альба.