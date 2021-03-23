"Пробег под каштанами" - первый и самый масштабный ежегодный благотворительно-спортивный проект в Украине. Пробег проходит в формате FUN RUN. Движение, в котором каждый может принять участие, стать частью большой, доброго дела! "Пробег под каштанами" - это бег за жизнь с улыбкой в сердце!

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Проект был основан в 1993 году и на сегодня является неотъемлемой частью празднования Дня Киева.

30 мая 2021

7:30 – 14:00

Киев, Майдан Независимости

Как вы помните, в 2020 год не стал исключением – почти 4000 участников присоединились к инициативе # ПробигONлайн. Команда послом во главе с мэром столицы Виталием Кличко и министром молодежи и спорта Вадим Гутцайт, преодолели дистанцию ​​5 км и это транслировалось в прямом эфире на ТРК “Киев”. На собранные средства были приобретены средства индивидуальной защиты для медицинских работников Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины и Киевской городской клинической больницы №9.

“В 2020 году в связи с covid-19 мы впервые изменили формат проведения мероприятия. Пробег состоялся online и получил достаточно сильную поддержку от участников. Ведь, несмотря на пандемию, маленькие сердца нуждаются в помощи, а традиция празднования Дня Киева должен продолжаться.

Планируемый 28-й старт мы перенесли на 2021, в ожидании лучшей ситуации. Благотворительные взносы, которые были осуществлены в 2020 году, сохранены и будут учтены в этом году.

Самым главным вопросом при подготовке к мероприятию является формат его проведения: встретиться на Майдане Независимости с соблюдением всех мер безопасности или поддержать проект online. Мы провели опрос среди представителей команд и индивидуальных участников. На сегодняшний день более 90% ответов в пользу offline встречи и почти 10% хотят приобщиться online. Нам приятно видеть готовность участников к встречам, а еще приятнее понимать высокий уровень их самосознания в вопросе безопасности и уважения друг к другу. Поэтому сейчас, в период карантина, нам всем нужно максимально соблюсти рекомендаций Минздрава и КГГА”, – сообщила инициатор и организатор проекту Ирина Кузнецова.

Организаторы благотворительного проекту готовят два формата проведения 28-го “Пробега под каштанами” 30 мая 2021.

Offline на старт можно присоединиться на Майдане Независимости, при этом соблюдать правила гигиены – обязательно! есть правильно одета маска и соблюдение расстояния между участниками, приветствуется наличие дезинфекторов и / или рукавиц у посетителей, очков, собственных многократных бутылок с водой.

Проект “Пробег под каштанами” было создано для помощи маленького сердечка.

Поэтому важно, чтобы большие сердца могли безопасно и спокойно творить историю вместе с пробегом.

Online смогут присоединиться все желающие независимо от времени и места участия. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе “Пробег под каштанами”. В день мероприятия, 30.05.2021 в 11:00 выйти на прогулку или пробежку, открыть приложение, нажать старт, через 5 км – финиш. Также можно сделать фото с пробежки, загрузить его в приложение и сохранить результаты старта. Все участники будут отражены в рейтинговой таблице с указанием локации, маршрута и данных по пробежке.

Помните, это не соревнование! То есть не место в рейтинге, главное – быть частью большого старта!

Также, в приложении могут регистрироваться корпоративные команды (для проведения внутреннего тимбилдинга), а их участники – участвовать в группу “Пробег под каштанами”.

Организаторы предлагают участникам offline старта загружать приложение и фиксировать свое участие.

“В этом году город обеспечит поддержку благотворительного проекту с целью сокращения расходов фонда на организацию мероприятия, ведь взносы участников по традиции направляются реципиенту – Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Для организации легкоатлетического мероприятия “Пробег под каштанами” городом будет разработан план-схему временного перекрытия улиц. Непосредственно в День Киева будут установлены краш-барьеры, предоставлено две машины скорой помощи, авто пожарной безопасности и обеспечен правопорядок силами полиции”, – сообщила директор Департамента молодежи и спорта Юлия Хан.

Участники пробега поддерживают Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины с 2002 года. За это время собрано более 640 000 долларов, на которые было закуплено необходимое оборудование и расходные материалы для реципиента.

Важный факт, которым может гордиться каждый участник пробега: в 2019 году было зарегистрировано более 20 000 благотворителей, именно столько младенцев были спасены за время поддержки Центра кардиологии и кардиохирургии!

РЕГИСТРАЦИЯ НА 28-Й ПРОБЕГ

Зарегистрироваться на ПРОБЕГ можно следующим образом:

на САЙТЕ probig.kiev.ua до 25.05.2021.

в ОФИСЕ в будни в период 11-25 мая с 11:00 до 20:00.

Киев, ул. Златоустовская, 10-12, офис 4, вход со двора.

На Майдане Независимости 30.05.2021 с 7:30 до 10:00.

Команда – группа лиц от 10 участников. Зарегистрировать команду можно до 25 мая.

Регистрация на «Пробег в ходунках” открывается 26 апреля. Остальные стартов открыты!

Благотворительные взносы в размере 200 грн / чел, которые были осуществлены в 2020 году на 28-й ПРОБЕГ (или приобретение сувенирной продукции) сохраняются и переносятся на 2021.

Все старты благотворительные.

Благотворительный взнос составляет 200 гривен, на “Спортивный Пробег” – 400 гривен.

После осуществления взноса, участник получает стартовый набор, который содержит номерок участника, сувенирный браслетик, информационную листовку и предложения от партнеров.

Стартовый набор можно получить в офисе оргкомитета 11-25 мая или на Майдане Независимости 30 мая.

Маршрут и программа стартов будут уведомлены отдельным релизом ближе к дате мероприятия. Организаторы планируют “растянуть” во времени все старты.

Организаторы пробега:

БО “БФ” Пробег под каштанами “,

Департамент молодежи и спорта КГГА,

ООО “Агентство маркетинговых коммуникаций” ДИАЛЛА “.

Официальный автомобильный партнер – компания “Виннер Групп Украина”.