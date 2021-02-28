28 февраля в Украине отмечают День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины, а в мире - Международный день редких заболеваний (в високосный год отмечают 29 февраля).

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1066 – открылось Вестминстерское аббатство.

1854 – основана Республиканская партия США.

1922 – Великобритания в одностороннем порядке признала независимость Египта. Египетский султан принял титул короля под именем Фуад I.

1933 – после провокационного поджога Рейхстага, который состоялся в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ “О защите республики», которым отменялись все основные гражданские свободы. В знак протеста против нацизма страну оставил драматург Бертольд Брехт.

1935 – изобрели нейлон.

1955 – состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин.

1971 – в Лихтенштейне подтверждено законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах.

1984 – Майкл Джексон выиграл почти все награды “Грэмми” – восемь номинаций.

1986 – в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министра Швеции Улофа Пальме, авторитетного во всем мире политического деятеля, председателя международной неправительственной организации «Независимая комиссия по вопросам разоружения». Убийца с места преступления сумел убежать, его так и не нашли.

1988 – в Сумгаите (Азербайджан) совершен погром армянского населения.

2000 – Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне.

2013 – Бенедикт XVI, двести шестьдесят пятой Папа Римский, отрекся от престола.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня верующие чтят память апостола Онисима. Он был рабом Филимона – христианина знатного рода, проживавшего в городе Колоссах. Провинившись перед хозяином, Онисим бежал в Рим, там попал в тюрьму. Во время заключения познакомился с апостолом Павлом и принял крещение.

Наши предки считали Онисима покровителем овцеводства.

Приметы на сегодня:

какая погода сегодня, такой она будет в сентябре;

на небе много звезд – в этом году будет активно расти стадо овец;

мало снега – в следующем году будет плохой урожай.

Именины в Ефросинии, Иоанна Онисима, Пафнутия, Евсевия, Семена, Николая, Афанасия, Павла, Михаила, Петра, Алексея и Арсения.