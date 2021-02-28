Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1066 – открылось Вестминстерское аббатство.
1854 – основана Республиканская партия США.
1922 – Великобритания в одностороннем порядке признала независимость Египта. Египетский султан принял титул короля под именем Фуад I.
1933 – после провокационного поджога Рейхстага, который состоялся в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ “О защите республики», которым отменялись все основные гражданские свободы. В знак протеста против нацизма страну оставил драматург Бертольд Брехт.
1935 – изобрели нейлон.
1955 – состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин.
1971 – в Лихтенштейне подтверждено законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах.
1984 – Майкл Джексон выиграл почти все награды “Грэмми” – восемь номинаций.
1986 – в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министра Швеции Улофа Пальме, авторитетного во всем мире политического деятеля, председателя международной неправительственной организации «Независимая комиссия по вопросам разоружения». Убийца с места преступления сумел убежать, его так и не нашли.
1988 – в Сумгаите (Азербайджан) совершен погром армянского населения.
2000 – Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне.
2013 – Бенедикт XVI, двести шестьдесят пятой Папа Римский, отрекся от престола.
Какой сегодня церковный праздник:
Сегодня верующие чтят память апостола Онисима. Он был рабом Филимона – христианина знатного рода, проживавшего в городе Колоссах. Провинившись перед хозяином, Онисим бежал в Рим, там попал в тюрьму. Во время заключения познакомился с апостолом Павлом и принял крещение.
Наши предки считали Онисима покровителем овцеводства.
Приметы на сегодня:
какая погода сегодня, такой она будет в сентябре;
на небе много звезд – в этом году будет активно расти стадо овец;
мало снега – в следующем году будет плохой урожай.
Именины в Ефросинии, Иоанна Онисима, Пафнутия, Евсевия, Семена, Николая, Афанасия, Павла, Михаила, Петра, Алексея и Арсения.