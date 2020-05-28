В четверг, 28 мая, у христиан один из основных праздников – День Вознесения Господня. С ним связано немало примет и традиций, о которых следует знать.

#Буквы собрали главные факты о событиях сегодняшнего дня.

28 мая в Азербайджане отмечают День республики, в Армении – День Первой Республики. В некоторых странах на постсоветском пространстве, а именно в России, Казахстане, Киргизии и Беларуси – День пограничника. В Эфиопии сегодня День падения военного режима.

Также сегодня в России празднуют неофициальный праздник – День брюнеток, как ответ знаменитому Дню блондинок.

Международный день женского здоровья (International Day of Action for Women`s Health)

Этот праздник был учрежден в 1987 году и отмечается ежегодно с целью напомнить миру о важности и значении здоровья женщины для будущего любой нации.

В течение более 30 лет в этот день во всем мире говорят о рисках, связанных с абортами, о домашнем и сексуальном насилии в отношении женщин, о важности диагностики рака молочной железы, о ВИЧ-инфицировании и не только. Как правило, в связи с этими проблемами приводят порой ужасающую статистику по странам, сравнивая ее с наиболее негативной.

Также в этот день говорят о том, что женщины имеют право на уникальную сексуальную и гендерную идентичность, в зависимости от социально-культурных и экономических особенностей стран, в которых они живут.

К примеру, в прошлогоднем докладе в отношении украинских женщин было сказано, что в нашей стране доля женщин, которые узнали о своем ВИЧ-статусе во время родов, составляла 4,9%, а среди беременных, употребляющих инъекционные наркотики, данный показатель был равен 18,0%. 11,8% женщин, употребляющих наркотики, узнали о своем ВИЧ-статусе после родов.

Вознесение Господне

Сегодня у христиан один из самых важных церковных праздников. 28 мая в этом году отмечают Вознесение Господне, которое произошло на 40 день после Пасхи. Этот праздник – некий переходной этап, ведь через 10 дней будет еще один важный день для христиан – Троица или Пятидесятница.

Согласно библейскому повествованию, Христос собрал своих последователей на горе Елеон спустя 40 дней со своего Воскресения и вознесся на их глазах. Перед этим он дал им наставление, призывая идти по всему миру и передавать радостную весть о спасении всем людям.

Иисус говорил, что он идет к Отцу, но после него придет некий Утешитель, который будет всегда с его последователями. Он говорил о Духе Святом, который сошел в день Пятидесятницы, но в тот момент ученики Иисуса еще не понимали этого.

Христиане говорят, что в следующий раз Христос придет на землю так же, как и уходил, но уже для того, чтобы забрать церковь и совершить суд над грешниками, которые не захотели принять весть Евангелия.

После праздника Вознесения христианам больше не следует приветствовать друг друга словами “Христос Воскрес” и “Воистину воскрес”.

Приметы в день Вознесения: что нельзя делать

Согласно народному календарю, в этот день лето вступает в свои права. После Вознесения начинается сбор урожая ранних овощей, фруктов и зерновых.

Считалось, что в этот день нельзя горевать, работать, ссориться или думать о дурном. Также нежелательным было отказать в помощи нуждающимся. Запрещено разбрасывать мусор и плевать на землю. В праздник Вознесения также не желательно проводить венчание и бракосочетание.

В вечернее время наши предки разжигали большой костер, как символ наступления пролетья и расцвета природы. С этого дня “пошел колос на ниву” — озимая рожь выпускает колос. Водили «колосок» или хороводы, первые “кумления” на зеленых святках.

В славянской традиции Вознесение считалось своеобразной кульминацией весны и моментом ее перехода в лето: “К Вознесеньеву дню все цветы весенние расцветают”, “Цвести весне до Вознесения”, “Дошла весна до красна до Вознесения – тут ей и конец”.

В праздник было принято водить особые хороводы-колоски, хозяйки пекли лепешки с творогом или другую выпечку в виде лесенок, “чтобы Христу было легче подниматься на небо”.

По погоде на Вознесение судят о предстоящем лете: “Вознесение с дождем – Илья с грозой”. Кроме того, считается, что хорошая погода на Вознесение – к хорошему урожаю и наоборот.

В этот день принято вспоминать усопших родственников, посещать их могилы.

Утренняя роса, собранная на Вознесение до восхода Солнца, имеет целебные свойства.

Холод и дождь на Вознесение – плохой знак, к неурожаю и болезни домашнего скота.

Если восход солнца багряный – к грозовому лету.

Если тепло – лето также будет теплым.

Если курица снесла этот день яйцо, то его нужно подвесить под крышей. Яйцо будет защищать жильцов дома от несчастий и неприятностей всех жильцов дома в течение года.

Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила.

Дождливый день праздника предвещал болезни и неурожай. Примета особенно актуальна для домашнего скота.

Если не будет дождя на Вознесение, то не будет еще шесть недель, а если на Вознесение пойдет дождь, то будет шесть недель идти.

Услышать карканье вороны в этот день – хороший знак.

28 мая: этот день в истории

1664 — в Бостоне учреждена первая баптистская община.

1722 — принято инициированное Петром I постановление Святейшего Синода, предписывавшее прямое нарушение тайны церковной исповеди в интересах государственной власти.

1742 — в Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн.

1830 — президент США Эндрю Джексон подписал Закон о переселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году; некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в высший федеральный суд, который, однако, подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены конституцией.

1863 — в Бостоне создан первый в Америке полк, состоящий только из чернокожих солдат.

1867 — В Александринском театре состоялась премьера драмы А. К. Толстого “Смерть Иоанна Грозного”.

1935 — состоялся первый полет опытного образца немецкого истребителя Messerschmitt Bf.109 — самого массового истребителя Второй мировой войны.

1957 — в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки — призы “Грэмми”.

1961 – последний рейс поезда “Восточный экспресс” из Парижа в Бухарест; он действовал в течение 78 лет.

1970 — в Западной Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

1999 — в Канаде принят закон, по которому возраст наступления уголовной ответственности для подростков снижен с 16 до 14 лет.

Именинники 28 мая

1738 — Жозеф Гильотен, французский врач и политик; его именем названа гильотина.

1765 — Жан Батист Картье, французский скрипач-виртуоз, композитор и педагог.

1795 – Ламберт Хичкок, американский бизнесмен, создатель первой в мире мебельной фабрики.

1807 — Жан Луи Родольф Агассис, американский естествоиспытатель, автор концепции ледникового периода.

1832 — архимандрит Никифор, духовный писатель, автор Библейской Энциклопедии.

1908 – Ян Флеминг, английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.