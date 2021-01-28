В этот день в мире отмечаются День колдунов, День рождения дизельного двигателя, Всемирный день безработных, Международный день конструктора "Лего", День несочетаемых цветов в одежде, Международный день защиты персональных данных, День благодарения разработчикам плагинов, День поп-арта.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День ромашки, День черничных оладий, в Израиле – Новый год деревьев “Ту би-Шват”, в Армении – День Армии, в Руанде – День демократии, в Индии, Малайзии, на Маврикии – Праздник боли “Тайпусам “.

Этот день в истории:

1820 – русская экспедиция на кораблях “Восток” и “Мирный” под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду.

1855 – по Панамском железной дороги от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

1929 – в Вене состоялся Первый конгресс украинских националистов, на котором объявлено о создании ОУН и избран ее руководство. Главой ОУН избран Евгения Коновальца.

1958 – компания Lego запатентовала вид деталей конструктора.

1986 – спустя 73 секунды после старта, который транслировался в прямом телеэфире, над мысом Канаверал взорвался американский космический челнок “Челленджер”.

1992 – национальный сине-желтый флаг Верховной Радой утвержден государственным флагом Украины.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Италией.

2002 – в финале Кубка чемпионов Содружества футболисты киевского “Динамо” обыграли московский “Спартак” со счетом 4: 3.

2003 – в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.

2010 – тогдашний президент Украины Виктор Ющенко указом о чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX в. признал воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Какой сегодня церковный праздник:

28 января православные христиане чтят память Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника, который, по преданию, прожил 113 лет. Считается, что 91 год своей жизни он провел в одиночестве. Сегодняшний день также называют Павлов день.

Народные приметы на 28 января:

Ветер на Павла обещает дождливый год.

Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.

Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.

Облака с севера – к холодам.

Звезды с неба “сыплются” – к холодам.

Снегири защебетали – к перемене погоды.

Воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу.

Вороны каркают – к оттепели, спрятались – к похолоданию.

Что сегодня нельзя делать:

Павлов день называют днем ​​ведунов. Считается, что колдуны в этот день передают свои способности ученикам и насылают порчу на людей. Поэтому желательно не выходить без особой надобности из дома.

Именины у Елены, Михаила, Иоанна Павла и Прохора.