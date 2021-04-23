Асоціація правників України запрошує вас відвідати XІ Щорічну конференцію корпоративних юристів (юрисконсультів), яка відбудеться 28 травня 2021 року в м. Київ.

Реєстрація та деталі — за посиланням

На вас чекає профільний захід для розвитку та вдосконалення професійних навичок й інтересів юрисконсультів. А також чудовий майданчик для дискусії та налагодження корисних знайомств і ділових контактів з колегами.

У фокусі:

СЕСІЯ 1. Електронний документообіг.

СЕСІЯ 2. Електронний підпис.

Legal Conversation. Шлях від консультанта до інхауса НАКа.

СЕСІЯ 3. Підводні рифи і новели конкуренційного права.

Legal Talk. Електронне судочинство.

СЕСІЯ 4. Технології для оптимізації роботи корпоративних юристів.

За додатковою інформацією щодо заходу, щодо участі в якості доповідача та можливостей партнерства звертайтесь до організаторів за тел.: +38 (096) 742-71-07, або e-mail: [email protected]. Контактна особа — Катерина Пищик.