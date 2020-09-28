Сегодня, 28 сентября, в мире отмечают Международный день всеобщего доступа к информации, Всемирный день борьбы против бешенства, День свободы от голода, Международный день права на знания, Международный день безопасных абортов.

Об этом сообщают #Буквы.

В США – День пивопития, День глупых вопросов, Праздник сакэ, День добрососедства, День кремового пирога с клубникой, в Китае – День Конфуция, в Чехии – День государственности (День святого Вацлава), в Тайване – День учителя, в Казахстане – День работников атомной отрасли, в Гвинее – День референдума, в Литве – День памяти жертв Тускуленай.

Памятные даты 28 сентября

1618 – В Брюсселе открыт первый в мире ломбард;

1651 – между Богданом Хмельницким и поляками заключен Белоцерковский мир;

1793 – в Канаде было объявлено, что все дети рабов, родившиеся после этой даты, станут свободными по достижении ими возраста 25 лет;

1870 – войска Пруссии захватили Страсбург;

1968 – песня группы “Битлз” Hey Jude на девять недель возглавила американский хит-парад;

1973 – отменено решение ЦК КПУ о создании на острове Хортица в Запорожье государственного заповедника;

1979 – прекращено существование СЕНТО – Организации Центрального договора;

2000 – Афганское движение “Талибан” потребовал от Москвы компенсации за десятилетнюю оккупацию Афганистана;

2001 – Кофи Аннан стал Нобелевским лауреатом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 сентября чтит память святого великомученика Никиты Готского. В народе считается, что это удачный день для новых начинаний.

Что сегодня нельзя делать

Старайтесь не подходить к водоемам, иначе может утащить водяной.

Ничего ценного не выносите из дома, это рассердит домового.

28 сентября именины

Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семёна и Якова.