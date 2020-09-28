Об этом сообщают #Буквы.
В США – День пивопития, День глупых вопросов, Праздник сакэ, День добрососедства, День кремового пирога с клубникой, в Китае – День Конфуция, в Чехии – День государственности (День святого Вацлава), в Тайване – День учителя, в Казахстане – День работников атомной отрасли, в Гвинее – День референдума, в Литве – День памяти жертв Тускуленай.
Памятные даты 28 сентября
1618 – В Брюсселе открыт первый в мире ломбард;
1651 – между Богданом Хмельницким и поляками заключен Белоцерковский мир;
1793 – в Канаде было объявлено, что все дети рабов, родившиеся после этой даты, станут свободными по достижении ими возраста 25 лет;
1870 – войска Пруссии захватили Страсбург;
1968 – песня группы “Битлз” Hey Jude на девять недель возглавила американский хит-парад;
1973 – отменено решение ЦК КПУ о создании на острове Хортица в Запорожье государственного заповедника;
1979 – прекращено существование СЕНТО – Организации Центрального договора;
2000 – Афганское движение “Талибан” потребовал от Москвы компенсации за десятилетнюю оккупацию Афганистана;
2001 – Кофи Аннан стал Нобелевским лауреатом.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 28 сентября чтит память святого великомученика Никиты Готского. В народе считается, что это удачный день для новых начинаний.
Что сегодня нельзя делать
Старайтесь не подходить к водоемам, иначе может утащить водяной.
Ничего ценного не выносите из дома, это рассердит домового.
28 сентября именины
Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семёна и Якова.