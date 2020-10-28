В среду, 28 октября, в мире отмечают День анимации, День бабушек и дедушек, а также – Всемирный день дзюдо.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

День освобождения Украины от нацистских захватчиков – государственный праздник, установленный на официальном уровне в 2009 году и посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году.

День бабушек и дедушек в Украине – семейный праздник, посвященный самым старшим членам семьи, ежегодно отмечается с 2018 года.

Международный день анимации (International Animation Day) был учрежден в 2002 году по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в честь публичного представления в 1892 году первой анимационной технологии.

Всемирный день дзюдо (World judo day) – ежегодно отмечается 28 октября в честь дня рождения основателя этого вида спорта Дзигоро Кано.

Всемирная неделя борьбы с инсультом (World Stroke Week) начинается 28 октября и продлится до 3 ноября.

Православные христиане в этот день чтят память святого Евфимия (Ефима), который жил примерно в IX веке на территории Палестины. По народным поверьям, в день Ефима Осеннего корни растений смыкаются с землей, насекомые прячутся под землю, и вся природа засыпает. В народе этот день также называли Пчельником, потому что пчеловоды готовили ульи к зимовке.

На Ефима Осеннего среди мужчин было принято ремонтировать сельскохозяйственный инвентарь, готовить сани. Среди женщин было принято трепать лен, а результаты работы показывать всей деревне, чтобы выбрать лучшую работницу.

Считалось в этот день нечистая сила возвращается к людям. Призраки, согласно поверьям, были душами умерших или похищенных нечистью детей. Они не выходят на улицу, так как боятся, что их унесет ветром.

Невесты перед свадьбой обычно пряли нить, что гарантировало защиту от злых сил. Считалось, что нить, спрядена 28 октября, является прекрасным средством от различных недугов.

Приметы

Снег пошел – готовься к снежному и холодному зимнему периоду.

Луна в кругах – будут заморозки.

Красноватые и расплывчатые круги возле луны – жди снега и ветра.

Над восходящим солнцем виднеется облако – будет ненастье.

Кошка начала пить воду больше обыкновенного – будет непогода.

Если собака начала отказываться от еды, то грядет ненастье.

Перед взлетом на насест петух двенадцать раз пропел – завтра погода будет переменчивой.

Куры скребутся – жди дождя.

Если комары появились – зимний период будет теплым.

Что нельзя делать

В эту среду людям категорически запрещено сплетничать и злословить. Слова, сказанные 28 октября, имеют особую силу и могут сбыться.

Также болезни и неудачи могут ожидать девушек, которые решат заплести в этот день косы.

Строго-настрого не рекомендуется выяснять отношения и ссориться.

Не стоит лениться, однако все ремонтные работы лучше отложить на потом. Народные приметы говорят о том, что вещи, которые подверглись реставрации, быстро выйдут из строя. Также починка чего-либо может нанести травму.

Именинники: Афанасий, Анна, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян и Семен.

28 октября: этот день в истории

1886 – состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.

1892 – во Франции Эмиль Рено представил “светящиеся пантомимы” – первую анимацию.

1914 – фирма Kodak объявила о начале работы над созданием цветной фотографии.

1944 – в ходе Второй мировой войны Украина освобождена от гитлеровских захватчиков.

1981 – основана американская группа Metallica.

Именинники 28 октября

1798 – Джудитта Паста, итальянская оперная певица с уникальным диапазоном в 2,5 октавы.

1846 – Жорж Огюст Эскофье, французский ресторатор, автор книг по кулинарии.

1860 – Дзигоро Кано, японский мастер боевых искусств, создатель дзюдо.

1897 – Эдит Хэд, американская художница по костюмам.

1909 — Фрэнсис Бэкон, английский художник-экспрессионист.

1914 –Джонас Солк, американский вирусолог, один из разработчиков вакцины против полиомиелита.

1936 – Роман Виктюк, советский украинский театральный режиссер.

1955 – Билл Гейтс, американский предприниматель и общественный деятель, основатель корпорации Microsoft.

1967 – Джулия Робертс, американская актриса и продюсер.