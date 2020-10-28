Сегодня, 28 октября, в Украине чтят память погибших по случаю 76-й годовщины изгнания нацистских оккупантов с территории нашего государства.

Об этом рассказывают #Буквы.

В ходе немецко-советской войны (1941-1945) на территории Украины происходили основные бои за освобождение Европы от нацизма.

С января 1943 по октябрь 1944 силами четырех Украинских фронтов, насчитывали более 2,3 млн человек, был проведен ряд наступательных операций, чтобы изгнать оккупантов из Украины.

Так, 27 октября 1944 украинские войска освободили Ужгород, 28 октября вышли на современную границу Украины.

День чествования установлен в соответствии с Указом президента Украины Виктора Ющенко от 20 октября 2009 года “… с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне …”.

Позже Институт национальной памяти рекомендовал заменить термин “освобождение от фашистских захватчиков” на “изгнание нацистских оккупантов”, отмечая, что после 28 октября 1944 Украина не стала вполне свободным государством, а оказалась под советским господством, которое сопровождалось, в частности, массовыми репрессиями.