29-30 августа в Парке культуры пройдет девятый "Street Food So Good". В этом сезоне фестиваль будет праздновать 5 лет своей деятельности.

Тематику события организаторы называют “ленивым днем ​​рождения”. Событие пройдет в новом формате – летней площадки.

“Все через карантин, не смог отпраздновать свой день рождения могут это сделать вместе с нами – в формате атмосферного летней площадки. Но только с соблюдением всех мер безопасности”, – рассказывает соорганизатор события, Инна Кляп.

Юбилейный “Street Food So Good” имеет целью собрать лучших резидентов фуд корта, Поэтому каждый посетитель, несомненно, сможет попробовать свою любимую уличную еду и еще раз вспомнить, каким разнообразным и богатым гастрономические эмоции был фестиваль в течение 5 лет блюда паназиатской кухни, морские деликатесы, неизменна “бургерна” классика.

Яркая изюминка события – блошиный рынок TLUM & KRAM. Маркет работать два дня – 29 и 30 августа с 12:00 до 19:00. Организаторы обустроят зоны с гаражным распродажей, апсайкл брендами, антиквариатом и винтажем.

В этом сезоне гостей традиционно ждет ярмарка крафтовой и фермерских продуктов – многообразие сыров и мяса, выпечки, меда.

В течение дня на территории парка будут проходить лекции и мастер-классы, а каждый вечер на главной сцене будет действовать DJ-place, где диджеи будут развлекать посетителей воспалительными сетами.

На территории также будет немало ярких фотозоне, зона с вкусными коктейлями, а также большая площадка для детей с интересными играми и розыгрышами от партнеров события.

Часы работы:

29 августа с 12-00 до 22-00

30 августа с 12-00 до 22-00

Вход – 30 грн.

Ссылка на событие: https://facebook.com/events/s/street-food-so-good-happy-b-da/2486239884947018/?ti=icl