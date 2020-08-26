О том, как идет подготовка к фестивалю, рассказывает основатель Kyiv Food and Wine Festival Сергей Климов:

“2020 год выдался нелегким, но это не повод разочаровываться. При таких непростых условиях 14-й Kyiv Food and Wine – это одновременно и праздник, и авантюра, которая требует чрезвычайных усилий и невероятной внимания, но я уверен – оно того стоит. Потому что все мы соскучились по нормальной жизнью, полным новых впечатлений и положительных эмоций. Главное сейчас – иметь надежную, опытную и умелую команду и проверенных временем партнеров, и я радуюсь тому, что у нас есть обе составляющие.

Именно поэтому 14-й Kyiv Food and Wine – фестиваль вина и сыра – возвращается! Мы вынуждены работать в условиях ограничений и увеличенного уровня защиты, но это – наша обязанность перед участниками и гостями, и мы сделаем все для безопасности людей на фестивале. В этом году фестиваль проводим значительно раньше, чем обычно, и это – даты, когда большинство малых и семейных виноделов заняты сбором и переработкой нового урожая, и, к сожалению, не смогут принять участие в фестивале. Но, несмотря на определенные особенности, винный маркет фестиваля обещает быть очень интересным, и, кроме давних фаворитов, мы представляем нашим гостям “новые лица” и новые интересные активности. Приходите, будет безопасно и круто!”

Для начала несколько важных сообщений:

БЕЗОПАСНОСТЬ. Организаторы придерживаются всех официальных рекомендаций МЗ, поэтому на локации будет присутствовать ограниченное количество гостей, обязательным условием будет вход в маске и ношение маски на территории фестиваля, по исключением времени, когда потребляется пища или вино. На территории фестиваля будет размещено достаточное количество антисептиков на всех зонах контакта. Также здесь можно будет приобрести дополнительную маску. Организаторы обеспечивают еще более тщательную и частую, чем обычно, дезинфекцию поверхностей и помещений.

НОВАЯ Локация. Еще одна крутая новость! Kyiv Food and Wine переезжает в художественной галерее LAVRA, ул.Лаврская, 7В. Это атмосферная локация в самом сердце Киева, с тремя большими дворами и лофтов помещениями, где всем гостям фестиваля будет комфортно и уютно в любую погоду.

Что ждет гостей фестиваля? Прежде всего, много вина, сыров и всего, что с ними связано:

Лучшие украинские винодельческие с винами нового сезона и компании-импортеры с винами Италии, Франции, Испании и Азербайджана

Крафт сыроделы из всех уголков Украины, и не только

Школа вина – бесплатные лекции и дегустации от известных сомелье и экспертов https://www.facebook.com/events/3304978569570446

Зона Wine Games – захватывающие должны игры: виновата рулетка от бара WineNot и экспресс-игра в Winespiration от Жени Николайчук, которая поможет вам еще больше узнать о вине.

Устричный Баттл https://www.facebook.com/events/3619720211385856/

А также:

Вкусный и разнообразный фудкорт

Музей вина

Фотовыставка Арсена Федосенко, посвященная украинской винодельческой

Конкурсы с подарками

Фото и лаунж зоны

Многие джаза

Неповторимая амосферу

И все то, о чем мы с вами так соскучились, снова на Kyiv Food and Wine Festival!

В воскресенье, 30 августа, состоится аfterparty с виноделами-участниками фестиваля в баре Like a Local’s на Подоле. Все желающие смогут наслаждаться вина и общаться с теми, кто их производит.

Билеты организаторы советуют покупать онлайн: https://kiev.karabas.com/kyiv-food-and-wine-festival-2020, но на входе также будет такая возможность.

Стоимость билетов:

200 грн – с 24 августа до начала каждого дня фестиваля;

250 грн в день события.

Билет включает персональный дегустационный бокал и доступ к дегустаций вин и сыров.

Каждый билет действителен в течение одного дня фестиваля.

Чтобы узнать больше о фестивале, его участников и активности и быть в курсе всех новостей, подписывайтесь на событие https://www.facebook.com/events/308856670167508/

Даты: 29 и 30 августа,

Адрес: художественная галерея LAVRA, ул.Лаврская, 7В.