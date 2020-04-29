Сегодня, 29 апреля, в Украине отмечают День футбола, а также вспоминают об Арине Рассаднице. Это благоприятный день для работы в саду и городе.

Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, в мире отмечают Всемирный день исполнения детских желаний, Международный день танца, День рождения застежки-молнии, Международный день собак-поводырей, Международный день защиты от шума и День памяти жертв применения химического оружия.

В Украине сегодня отмечают День футбола, в Аргентине – День животных, в Израиле – День независимости, в США – День жареных креветок скампи, в Кыргызстане – День города Бишкек, в Японии – День Сева, в Британии – Фестиваль виски, в Канаде – День кино, в Колумбии – День посадки деревьев, в Дании – День рождения принцессы Бенедикты.

Церковные праздники 29 апреля

В Православной церкви в этот день чтят память святых сестер Хионии, Агапии, Ирины (Арины).

В народе день назвали Арины Рассадницы. Именно по этой причине 29 апреля считалось лучшим днем для работы в огороде. Хозяйкам и садоводам в этот день рекомендуют белить деревья, сажать овощи.

Согласно народным наблюдениям, если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.

Приметы 29 апреля: что можно и нельзя делать

В день Арины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, считается что это приведет к серьезным последствиям. В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

Также существуют приметы, связанные с погодой в этот день. Вот некоторые из них:

Зацвела ольха – можно сеять гречку.

Сильный гром – к богатому урожаю.

Если орешник “запылал”, пора сажать деревья.

День солнечный – рассаду нужно высаживать.

Также в этот день женщины не делали никаких манипуляций с волосами. “Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет”, говорили в народе.

Именинники 29 апреля

День рождения сегодня у Ирины, Василисы, Галины, Леонида, Ники и Павла.

29 апреля: этот день в истории

В 1770 году английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

В 1884 году Оксфордский университет согласился на поступление в ВУЗ женского пола.

В 1897 году английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона.

В 1909 году британский министр финансов Ллойд Джордж представил свой “народный бюджет”. Для увеличения ассигнований на оборону и социальное обеспечение предусматривалось введение налогов на землевладение и продажу земли, а также “сверхналога” на высокие доходы.

В 1913 году эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застежка-молния.

В 1933 году прошёл очередной финал кубка Англии по футболу. “Эвертон” выиграл у “Манчестер Сити” со счетом 3:0. Знаменателен он тем, что футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках, причем у игроков “Эвертона” номера были с 1-го по 11-й, а у “Манчестера” с 22-го (у вратаря) по 12-й.

В 1935 году на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства типа “кошачий глаз”, придуманные всего год назад изобретателем из Йоркшира Перси Шо.

В 1978 году в Дании была отменена смертная казнь.

В 1982 году население Китая превысило миллиард человек.

В 1986 году произошел пожар в Центральной библиотеке Лос-Анджелеса, по официальным данным, пострадало 350 тысяч книг.

В 1991 году на Бангладеш обрушился циклон, погибли 138 тысяч человек.

В 1992 году Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.

В 1993 году Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.