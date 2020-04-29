Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 29 апреля
Сегодня, 29 апреля, в мире отмечают Всемирный день исполнения детских желаний, Международный день танца, День рождения застежки-молнии, Международный день собак-поводырей, Международный день защиты от шума и День памяти жертв применения химического оружия.
В Украине сегодня отмечают День футбола, в Аргентине – День животных, в Израиле – День независимости, в США – День жареных креветок скампи, в Кыргызстане – День города Бишкек, в Японии – День Сева, в Британии – Фестиваль виски, в Канаде – День кино, в Колумбии – День посадки деревьев, в Дании – День рождения принцессы Бенедикты.
Церковные праздники 29 апреля
В Православной церкви в этот день чтят память святых сестер Хионии, Агапии, Ирины (Арины).
В народе день назвали Арины Рассадницы. Именно по этой причине 29 апреля считалось лучшим днем для работы в огороде. Хозяйкам и садоводам в этот день рекомендуют белить деревья, сажать овощи.
Согласно народным наблюдениям, если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.
Приметы 29 апреля: что можно и нельзя делать
В день Арины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, считается что это приведет к серьезным последствиям. В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.
Также существуют приметы, связанные с погодой в этот день. Вот некоторые из них:
- Зацвела ольха – можно сеять гречку.
- Сильный гром – к богатому урожаю.
- Если орешник “запылал”, пора сажать деревья.
- День солнечный – рассаду нужно высаживать.
Также в этот день женщины не делали никаких манипуляций с волосами. “Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет”, говорили в народе.
Именинники 29 апреля
День рождения сегодня у Ирины, Василисы, Галины, Леонида, Ники и Павла.
29 апреля: этот день в истории
В 1770 году английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.
В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.
В 1884 году Оксфордский университет согласился на поступление в ВУЗ женского пола.
В 1897 году английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона.
В 1909 году британский министр финансов Ллойд Джордж представил свой “народный бюджет”. Для увеличения ассигнований на оборону и социальное обеспечение предусматривалось введение налогов на землевладение и продажу земли, а также “сверхналога” на высокие доходы.
В 1913 году эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застежка-молния.
В 1933 году прошёл очередной финал кубка Англии по футболу. “Эвертон” выиграл у “Манчестер Сити” со счетом 3:0. Знаменателен он тем, что футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках, причем у игроков “Эвертона” номера были с 1-го по 11-й, а у “Манчестера” с 22-го (у вратаря) по 12-й.
В 1935 году на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства типа “кошачий глаз”, придуманные всего год назад изобретателем из Йоркшира Перси Шо.
В 1978 году в Дании была отменена смертная казнь.
В 1982 году население Китая превысило миллиард человек.
В 1986 году произошел пожар в Центральной библиотеке Лос-Анджелеса, по официальным данным, пострадало 350 тысяч книг.
В 1991 году на Бангладеш обрушился циклон, погибли 138 тысяч человек.
В 1992 году Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.
В 1993 году Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.