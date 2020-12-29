Сьогодні у світі відзначають День збереження біологічної різноманітності.

Об этом рассказывают #Буквы.

В этот день в мире отмечаются День “еще столько всего надо сделать!”, День розыска забытых благодарностей и Международный день виолончели.

Этот день в истории:

1845 – Через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступила как 28-й штат в состав США, что стало причиной начала войны между США и Мексикой.

1891 – Томас Эдисон запатентовал радио.

1911 – Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км / ч.

1937 – Вступила в силу конституция Ирландии. Ирландское Свободное государство получило официальное название “Эйре”.

1940 – Лондон был подвергнут мощному за все время 2-й Мировой войны налета немецких бомбардировщиков.

1958 – С Уголовного кодекса СССР исключено понятие “враг народа”.

1964 – Поставлена ​​под промышленную нагрузку первый турбогенератор Киевской ГЭС.

1989 – Федеральное собрание Чехословакии единогласно избрали писателя и диссидента Вацлава Гавела президентом страны.

1991 – Независимость Украины признала Народная Республика Бангладеш.

1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинский скаутской организации “Пласт”.

1995 – Открытие метрополитена в Днепропетровске.

1996 – В Гватемале закончилась 36-летняя гражданская война.

1998 – Красные кхмеры в Камбодже попросили прощения за геноцид 1970-х годов, в котором погибло около миллиона человек.

2008 – Началась новая “газовая война” России против Украины

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Аггея. Святой пророк Аггей – десятый из 12 малых пророков, один из последних пророков Ветхого Завета.

Что сегодня нельзя делать:

Не говорите с человеком, который пришел к вам домой, через порог, потому что можете поссориться.

Приметы:

Который Аггей, таким и апрель будет.

Если иней на улице, то на Святки тепло будет.

Мороз сегодня обещает холодную погоду до Крещения.

Холода и непогода на Аггея предвещает суровую зиму.

Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.