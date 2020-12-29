Об этом рассказывают #Буквы.
В этот день в мире отмечаются День “еще столько всего надо сделать!”, День розыска забытых благодарностей и Международный день виолончели.
Этот день в истории:
1845 – Через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступила как 28-й штат в состав США, что стало причиной начала войны между США и Мексикой.
1891 – Томас Эдисон запатентовал радио.
1911 – Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км / ч.
1937 – Вступила в силу конституция Ирландии. Ирландское Свободное государство получило официальное название “Эйре”.
1940 – Лондон был подвергнут мощному за все время 2-й Мировой войны налета немецких бомбардировщиков.
1958 – С Уголовного кодекса СССР исключено понятие “враг народа”.
1964 – Поставлена под промышленную нагрузку первый турбогенератор Киевской ГЭС.
1989 – Федеральное собрание Чехословакии единогласно избрали писателя и диссидента Вацлава Гавела президентом страны.
1991 – Независимость Украины признала Народная Республика Бангладеш.
1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинский скаутской организации “Пласт”.
1995 – Открытие метрополитена в Днепропетровске.
1996 – В Гватемале закончилась 36-летняя гражданская война.
1998 – Красные кхмеры в Камбодже попросили прощения за геноцид 1970-х годов, в котором погибло около миллиона человек.
2008 – Началась новая “газовая война” России против Украины
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Аггея. Святой пророк Аггей – десятый из 12 малых пророков, один из последних пророков Ветхого Завета.
Что сегодня нельзя делать:
Не говорите с человеком, который пришел к вам домой, через порог, потому что можете поссориться.
Приметы:
- Который Аггей, таким и апрель будет.
- Если иней на улице, то на Святки тепло будет.
- Мороз сегодня обещает холодную погоду до Крещения.
- Холода и непогода на Аггея предвещает суровую зиму.
Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.