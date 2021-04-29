Сьогодні, 29 квітня, відзначають День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Всесвітній день танцю, День блискавки. В Україні - Всеукраїнський День футболу.

Про це розповідають #Букви.

А ще сьогодні святкують Всесвітній День бажань.

Цей день в історії:

1648 — почалася битва під Жовтими Водами.

1661 — китайські війська зайняли острів Тайвань.

1770 — британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.

1863 — у Російській імперії скасовані тілесні покарання і клеймування за рішенням суду.

1882 — у Берліні почала діяти перша в світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske.

1897 — британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.

1913 — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками.

1915 — розпочались бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.

1918 — на сесії Української Центральної Ради було схвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з’їзд хліборобів за підтримки німців проголосив П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори.

1931 — у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.

1945 — американські війська звільнили в’язнів концтабору Дахау.

1990 — у Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки і створення на її базі Української республіканської партії.

2011 — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Яке церковне свято:

29 квітня – Великий (чистий) Четвер. Сьогодні згадується Таємна вечеря, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові та смирення. А ще Таємній вечері Ісус встановив обряд євхаристії – Святого Причастя.

Іменини у власників таких імен: Галина, Ірина, Леонід, Богуслав, а також Роберт.