29 ноября мир отмечает День любителя острых ощущений, Первое воскресенье Адвента, Международный день солидарности с палестинским народом и День электронных поздравительных открыток.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День сквер-данса, День “Выбрось свои объедки” День шоколадки, День пирога с лимонным кремом, в Германии – День поминовения усопших, в Туркменистане – праздник сбора урожая хлопка, в Кыргызстане – День работника оборонной спортивно-технической организации, в Вануату – День единения, на Мальдивах – День принятия ислама, в Албании – День освобождения, в Мьянме – Фестиваль бумажных фонариков и горящих воздушных шаров.

Этот день в истории:

1899 – основан испанский футбольный клуб “Барселона”.

1929 – американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетел Южный полюс самолетом.

1945 – югославская скупщина провозгласила Югославию Федеративной Народной Республикой

1947 – Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создания там независимых еврейской и арабской государств. Так появилась Государство Израиль.

1959 – церемонию вручения наград “Грэмми” впервые показали по американскому телевидению.

1990 – Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая позволяла применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года.

1994 – Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии, подписанное 11 июня 1992 в Рио-де-Жанейро.

1999 – с целью внедрения атрибутов украинской государственности Указом Президента № 1507/99 было постановлено, что официальными символами главы государства являются: флаг (штандарт) президента Украины, знак президента Украины, гербовая печать президента Украины, булава президента Украины.

2007 – депутаты от избирательных блоков “БЮТ” и “Наша Украина – Народная Самооборона” создали коалицию в новоизбранной Верховной Раде 6-го созыва.

2009 – в Швейцарии через референдум запретили строить минареты.

Какой церковный праздник:

Сегодня христиане чтят память Левия Матвея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа.

Матвей был сборщиком налогов, но когда Иисус встретил его, велел пойти за ним. Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь.

Приметы:

день холодный – зима будет лютая;

день теплый и дождливый – зима будет теплая;

выпал снег – он не растает до наводнения;

дует сильный ветер – зима будет с метелями и метелями;

облака по небу плывут 29 ноября – скоро наступит студеная погода.

Что нельзя делать сегодня:

В доме свистеть нельзя, иначе тараканы заведутся, а избавиться от них будет непросто.

На столе нельзя сидеть – беда случится.

Нельзя ходить в одном носке, иначе умрет кто-то из родственников.

С человеком через порог не разговаривайте, а то поссоритесь.

29 ноября День ангела отмечают: Федор, Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Семен, Сергей.