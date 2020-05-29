В пятницу, 29 мая, в мире отмечают Международных день миротворцев ООН, а также День здорового пищеварения.

#Буквы собрали интересные факты об этих праздниках, а также народных приметах и исторических событиях 29 мая.

29 мая в Аргентине празднуют День Сухопутных войск, а в Доминиканской Республике – День матери. В Кыргызстане день вооруженных сил, а в России – День военного автомобилиста.

Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)

В 1948 году первая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций начала операции в Палестине.

Спустя 50 лет, в 2002 году, Генассамблея ООН учредила Международный день миротворцев 29 мая. Этот день отмечают как дань памяти погибшим, как знак уважения к служившим и продолжающим служить людям в составе операций ООН по поддержанию мира.

29 мая в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке Генеральный секретарь проводит церемонию возложения венков в память миротворцев, погибших при исполнении обязанностей под флагом ООН. Также в этот день проходит церемония посмертного награждения медалью Дага Хаммаршельда миротворцев, погибших в предыдущем году при исполнении служебных обязанностей.

Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)

Этот праздник отмечается ежегодно 29 мая. Он был учрежден по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов (World Gastroenterology Organisation, WGO), международной неправительственной профессиональной медицинской федерации. В организации порядка 50 тысяч членов.

Инициируя ежегодное проведение этого Дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы – основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.

Статистика указывает на 50-60% населения, как на людей, страдающих от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. Это связано с разными факторами, среди которых первоочередную роль играют неправильное питание, качество продуктов питания, вредные привычки, а также стрессовое состояние, испытываемое многими людьми практически постоянно.

Православные праздники 29 мая

Сегодня, согласно народному календарю, день Федора-Житника. В этот православный праздник крестьяне заканчивали сеять жито и другие яровые культуры в полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая, гречневая.

Согласно преданию, святой Феодор родился в Египте. У него была богатая семья христиан. В 14 лет он сбежал из дома и отправился в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого. Феодора первого из всей братии рукоположили во священники, поэтому и прозвали его Освященным. После смерти своего великого наставника он принял управление Тавенски монастырем, а позже стал во главе всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью. Умер он в глубокой старости в 368 году

Приметы 29 мая: что нельзя делать

Наши предки всегда говорили: “У Житника одна забота – поле ячменное заборонить”.

Считалось, если 29 мая каша будет на столе, то будет большой урожай зерновых и соответственно много хлеба на столе.

Если к Житнику зацвела рябина – установится тепло и холодов уже не будет.

Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – погода скоро наладится.

На озерах появились кувшинки – к устойчивому летнему теплу.

29 мая гремит гром – будет хороший урожай зерна.

Ласточки в день Житника на гнезда садятся – июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе – первый месяц лета будет дождливым.

Что нельзя делать:

В этот день нельзя лениться и увиливать от работы.

Также под запретом алкоголь.

Отказываться от еды в этот день не принято. Согласно поговорке, кто “мало каши ел”, тот и работать хорошо не сможет.

Строго порицаются ссоры, ругань и сквернословие.

29 мая: этот день в истории

1590 — в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири.

1790 — Род-Айленд последней из начальных 13 колоний принимает Конституцию США.

1802 — физик и основоположник электрометаллургии академик В. В. Петров открыл явление электрической дуги.

1810 — Аргентина: вынесен декрет о создании национальных вооруженных сил, которые “обеспечат защиту и самоопределение аргентинского народа и территориальную целостность”.

1825 — в кафедральном соборе Реймса в последний раз прошла церемония коронации короля Франции.

1848 — Висконсин становится штатом США.

1860 — купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8186 рублей просил употребить “на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей”.

1900 — компания “Отис” зарегистрировала торговую марку “Эскалатор” (позднее так станут называть все эскалаторы).

1910 — состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 000 долларов.

1916 — утвержден официальный флаг президента США.

1919 — наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

1922 — верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, а потому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

1947 — индийское учредительное собрание запретило касту “неприкасаемых”.

1953 — первое восхождение на Эверест шерпа Тенцинга Норгея и новозеландца Эдмунда Хиллари.

1959 — верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.

Именинники 29 мая

1630 — Карл II, король Англии и Шотландии (1660—1685).

1880 — Освальд Шпенглер, немецкий философ-идеалист, представитель философии жизни.

1917 — Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США (1961—1963).

1953 — Александр Абдулов, актер театра и кино, народный артис.

1968 — Теодор Резвой, украинский путешественник, в 2001 г. в одиночку пересекший Атлантику на весельной лодке.

Поздравления с днем ангела 29 мая принимают Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.