По состоянию на 1 марта 2020 года, 29 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами.

Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

“На сегодня уже 29 млн украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал, – выбирайте своего семейного врача”, – написала она.

По словам министра, “уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи и заработает Программа медицинских гарантий”.

Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать прививки, анализы, диагностику и получить лекарства.

Медреформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года начнутся изменения на уровне поликлиник и больниц.

Также глава Минздрава опубликовала ссылку на интерактивную карту мест оказания первичной медицинской помощи.